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匈牙利屈服 歐盟峰會通過4229億援烏

【明報專訊】歐盟領袖周四（1日）在比利時布魯塞爾舉行特別峰會，一致通過2024年至2027年的歐盟預算內共向烏克蘭提供500億歐元（約4229億港元）的援助方案。歐洲理事會主席米歇爾稱這將為烏克蘭提供「穩定、長期、可預測的資金」。過去數周拒絕支持援烏方案的匈牙利，其總理歐爾班在會前受到歐盟領袖施壓，要求他在俄軍侵烏帶來的存亡挑戰中決定其立場。

自2022年2月俄軍侵烏以來歐盟都向烏克蘭提供援助，但至今都是透過政府間協議提供支援。這些協議都需要各國每年批准，援助方式較通過歐盟預算提供資金的方法成本更高更複雜。在動用歐盟預算要27個成員國一致同意情况下，親俄的匈牙利總理歐爾班去年底在歐盟峰會上，否決此後4年向烏克蘭提供500億歐元援助的預算。

昨日的峰會是最後機會，倘不能透過經歐盟預算批錢，則要恢復使用更複雜更高成本，及難以預測的援烏方式。歐盟領袖最終一致同意援烏500億歐元。有外交官向路透社表示為爭取匈牙利的支持，並未承諾解凍因匈牙利法治倒退而扣起原本給予匈牙利的資金，但協議提出每年討論援助方案，並可選擇「有需要」時在兩年內展開檢視，但匈牙利沒明確的否決權。

烏克蘭總統澤連斯基歡迎歐盟決定。

農民示威 千拖拉機圍堵議會周邊

另外，在特別峰會開始前，有來自法國、比利時、意大利、西班牙等國農民，用逾千輛拖拉機堵塞布魯塞爾主要道路抗議，亦有人向歐洲議會擲石及雞蛋。抗議者指國際競爭加劇、燃油價格上漲、歐盟環境標準提高令歐盟多國農產品成本居高不下，農民收入下降，生活陷入困境，他們要求歐盟領袖對稅收及成本上升情况採取更多措施應對。

（路透社/新華社）

（俄軍侵烏）

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