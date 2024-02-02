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特朗普陣營狙擊 阻Taylor Swift撐拜登

【明報專訊】美國共和黨總統參選人特朗普在美國政界和保守派媒體的盟友，正針對美國樂壇天后Taylor Swift發起一場由陰謀論驅動的言辭攻擊，因為他們擔心影響力舉足輕重的她，可能會表態支持競逐連任的拜登。

美國右翼對Swift的攻擊近日急劇升級，原因是《紐約時報》周一報道指Swift是拜登競選連任的「最大且最具影響力的爭取背書目標」，競選團隊開玩笑提到考慮讓總統在她的巡迴演唱會某站出現。

陰謀論指扮拍拖 「內定」超級碗助選

特朗普支持者盧默（Laura Loomer）告訴她在X上的80萬多名追隨者，「民主黨的Taylor Swift選舉干預心理戰正在公開實行」。曾競逐共和黨總統提名、現已退出並改為支持特朗普的生物技術投資者拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）提出陰謀論，指Swift和美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）只是偽裝拍拖，他效力的「堪薩斯城酋長」將「內定」奪得今季美式足球超級碗冠軍，以提振拜登選情。支持特朗普名嘴克里斯皮（Mike Crispi）更說，Swift將在超級碗決賽中場表演亮相，並會為拜登背書。

這類陰謀論有其根源。右翼長期以來憎恨Swift，因她是公開的自由派並且反特朗普。她在2020年支持拜登，去年9月再發揮影響力，鼓勵粉絲去登記做選民——成千上萬的人做了。凱爾斯則因出現在輝瑞新冠疫苗宣傳而招致右翼不滿。

彭博：18%選民傾向跟隨投票

彭博社周三一篇文章指出，Swift的受歡迎程度很有可能轉化為政治力量。根據本周《新聞周刊》民調，約18%美國選民——包括大約三成年輕選民——表示若某候選人得到她的背書，他們更可能投票給那名候選人。

美國緬因州鮑登學院政府系系主任勞倫斯說，右翼對Taylor Swift的憤怒是「導致國家分化的兩極化例子」。他補充：「更重要是它表明有些人會挑起任何不和以製造不必要分化。」

拜登顧問則試圖利用這場爭議來描繪對手「極端」。拜登前白宮通訊主任貝丁菲爾德在X發帖：「在Swift透露的政治觀點，其實只是關於不要懷恨、保護女性和性小眾權益而已。」

（金融時報/法新社/紐約時報/彭博社）

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