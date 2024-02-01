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烏總統謀換總司令碰壁 消息：提議調任國防顧問被拒

【明報專訊】《金融時報》周三（1月31日）引述4名消息人士報道，總統澤連斯基周一要求武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）調職擔任國防顧問，但遭後者拒絕。其中兩名消息人士稱，澤連斯基已向扎盧日內表明，就算他不接受調任都會被解除目前職位。倘安排落實，將是俄軍侵烏近兩年來，烏軍方指揮層最大的人事變動，亦突顯抗俄困境之下澤連斯基與軍方高層的分歧。

烏克蘭去年6月對入侵俄軍大反攻，惟進展未如理想。其後澤連斯基與扎盧日內之間出現緊張關係，到去年11月更變得公開。扎盧日內當時稱戰爭陷入「僵局」，澤連斯基辦公室後來批評他使用有關字眼。《衛報》新報道指出，雖然二人有分歧已是公開之事，但扎盧日內會被解職的消息仍令很多人感到驚訝。

烏國國會反對派議員、扎盧日內的盟友貢恰連科（Oleksii Goncharenko）亦向《衛報》確認總統要求扎盧日內調職事件，並認為這是壞主意。他稱兩人之間不存在根本問題，但澤連斯基辦公室一直關注扎盧日內一直發表政治而非軍事聲明。

華郵：扎盧日內無視美反攻建議

惟撤換扎盧日內或會引起一般軍人及民眾不滿，因扎盧日內深得支持。去年12月烏克蘭有民調顯示，有88%受訪者稱信任扎盧日內，信任澤連斯基的則只有62%。換走扎盧日內亦可能令烏國的部份西方伙伴不安，尤其過去兩年與他緊密合作制定戰場戰略的軍官。

《華盛頓郵報》昨天報道則指出，扎盧日內跟美國在反攻行動策略有嚴重分歧，前者最終無視美國的建議，認為會導致更大傷亡。《華郵》又引述消息人士報道，澤連斯基周一向扎盧日內稱民眾厭倦了戰爭，國際支持者亦放慢軍事援助，更換新指揮官或會讓局勢恢復活力。

普京稱烏軍愛國者擊落運俘機

扎盧日內會被解職的消息周一下午在社交網站開始出現後，澤連斯基發言人及國防部同日否認報道，但總統辦公室周二拒絕進一步評論。扎盧日內未有回應事件。《金融時報》引述4名消息人士表示，雖然總統辦公室已決定將扎盧日內解職，但在烏克蘭傳媒報道事件後，或在一段時間內不會有行動。

另外，俄軍伊留申IL-76軍用運輸機上周三（1月24日）在鄰近烏克蘭的別爾哥羅德州墜毁，全機74人包括65名被俘虜烏克蘭士兵喪生。俄總統普京昨表示軍機是被烏軍的美國愛國者導彈防禦系統擊落，指烏方犯了罪行。

（金融時報/衛報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi） 澤連斯基 烏克蘭 俄軍侵烏

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