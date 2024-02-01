美部署「多重行動」回應約旦基地襲擊 兩伊政府疑施壓 真主黨旅稱暫停攻擊區內美軍

拜登重申不願掀更廣泛中東戰爭

拜登周二離開白宮前往佛羅里達州出席競選籌款活動時向記者表示，他已決定如何回應這次美軍受襲，但未有詳述。他認為伊朗要為其代理人組織的施襲承擔責任，因它向襲擊者提供武器。迄今美國在中東區內報復打擊伊朗支持的武裝組織未產生明顯威懾作用，被問及即將採取的行動是否能阻嚇他們時，拜登說：「我們拭目以待。」不過他重申美國不尋求在中東引發更廣泛戰爭，「這不是我所希望的」。

白宮國家安全委員會發言人柯比隨後在「空軍一號」上表示，美國可能採取「分層式」還擊，「這不僅僅是一次行動，而是在一段時間內採取多次行動」，目的是確保繼續削弱這些組織對付美軍部隊和設施的能力。美國官員透露，美方的反擊將在幾天內展開。《紐時》報道，拜登本周兩次跟其國安團隊開會，討論敘利亞、伊拉克和伊朗的目標，有可能下令打擊伊朗的代理人組織。官員稱，拜登首要目標很可能是伊朗革命衛隊成員，當中許多人駐在敘利亞和伊拉克。

伊拉克推動民兵停火 利與美談判

聲稱發動周日襲擊的真主黨旅（Kataeb Hezbolla）周二發聲明，宣布「暫停針對美軍的軍事和安全行動，以免令伊拉克政府尷尬」，但會繼續以其他方式保衛加沙人民，並建議旗下武裝分子暫時採取「被動防禦」方式，回應美國可能的敵對行動。真主黨旅強調是獨立決定發動襲擊，伊朗並不知他們如何發動聖戰，並「經常反對向伊拉克和敘利亞境內的美國佔領軍施壓和升級行動」。

《紐時》引述伊拉克官員及伊朗軍事策略師報道，兩國政府近日密集商討，希望推動真主黨旅停止繼續攻擊美軍。美伊官員說，伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）正就美國為首的聯軍撤出伊拉克展開談判，但美方一度不願在交火期間談判，因此蘇丹尼幾周前已開始推動真主黨旅停止施襲，但未獲理會，直至周日的襲擊後，蘇丹尼要求真主黨旅全面停止施襲。伊朗軍事策略師稱，蘇丹尼直接聯絡了伊朗政府，表示他正試圖就德黑蘭最希望的事（即結束美國在伊拉克駐軍）展開談判，而真主黨旅的襲擊破壞了伊拉克政府的努力。

《衛報》報道，伊朗已透過中間人警告美國，若對方直接攻擊伊朗本土，德黑蘭將反擊美國在中東的資產，這將使雙方陷入直接衝突。報道稱，伊朗正處於高度戒備狀態，等待美國回應美兵受襲。由於擔心美國報復，伊朗貨幣里亞爾兌美元匯率跌至40年來最低。自去年10月以哈戰爭爆發後，里亞爾已貶值15%，通脹則高達40%。

（紐約時報/ABC/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）