明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

馬斯克公司展腦機人體實驗 宣稱成功植晶片 安全疑慮未釋

【明報專訊】美國億萬富豪馬斯克周一（29日）宣布，他旗下的植入式腦機界面技術研發公司Neuralink前一天首次完成人類大腦設備植入手術，初步結果理想，被視為公司邁向人腦靠念力控制外物的重要一步。不過，Neuralink早前被指違反安全規程，亦涉嫌虐待動物，安全疑慮未釋。

由馬斯克於2016年共同創立的Neuralink，希望透過向人腦負責控制活動意念的位置植入一個名為「Link」的小型裝置，建立連接人腦與外部設備的通訊和控制通道，從而實現單靠思想操控外部設備的目的。若果成功，將造福有視覺或行動障礙等疾病的患者。

「心靈感應」助癱者念力控物

馬斯克周一在旗下社交平台X上發文說：「昨天，第一名人類患者接受了來自Neuralink的植入手術，康復進展良好。初步結果顯示，在神經脈衝的檢測上令人欣舞。」神經脈衝（neuron spike）是神經元上電子或化學信號活動，檢測到它意味該植入設備成功透過神經元取得病人大腦資料。他表示Neuralink首款產品將名為「Telepathy」（心靈感應），最初使用者將是那些四肢失去能力的人，「試想像（已故英國天體物理學家霍金）能溝通得比速記員或拍賣官還要快。這就是目標」。

在大腦植入遙控設備上，Neuralink被指落後於其他同業。馬斯克早於2019年就曾預測該年年尾就可以展開人類臨牀測試，但一直只聞樓梯響，反而其他公司都已積極研究人腦植入物。Neuralink去年5月獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准實行大腦植入物的人體測試，該公司隨後宣布招募那些由於頸部脊髓損傷或因患上俗稱「漸凍人症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症）而四肢癱瘓者測試。Neuralink去年稱，計劃今年對臨牀志願者做11個植入手術。美國威斯康星大學專家路德維格（Kip Ludwig）稱，馬斯克提到「神經脈衝檢測」結果良好，現在Neuralink要做的是展示出它比其他企業做得更好。

Neuralink動物測試惹詬病

Neuralink的研究備受關注，特別是在安全規程上。路透社本月較早時曾報道，該公司因為違反美國運輸部移動有害物質的規定而被罰款。另外，它之前在猴子和小豬等動物身上廣泛測試，部分做法惹來動物權益組織抨擊。有前員工透露，Neuralink在2017至2020年與加州大學戴維斯分校合作研究期間，令部分猴子腦出血，亦不必要地令受測試動物受苦。

（路透社/法新社/彭博社/華爾街日報/每日郵報）

相關字詞﹕漸凍症 漸凍人症 四肢癱瘓 神經元 馬斯克（Elon Musk）

上 / 下一篇新聞