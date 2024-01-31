馬斯克公司展腦機人體實驗 宣稱成功植晶片 安全疑慮未釋

由馬斯克於2016年共同創立的Neuralink，希望透過向人腦負責控制活動意念的位置植入一個名為「Link」的小型裝置，建立連接人腦與外部設備的通訊和控制通道，從而實現單靠思想操控外部設備的目的。若果成功，將造福有視覺或行動障礙等疾病的患者。

「心靈感應」助癱者念力控物

馬斯克周一在旗下社交平台X上發文說：「昨天，第一名人類患者接受了來自Neuralink的植入手術，康復進展良好。初步結果顯示，在神經脈衝的檢測上令人欣舞。」神經脈衝（neuron spike）是神經元上電子或化學信號活動，檢測到它意味該植入設備成功透過神經元取得病人大腦資料。他表示Neuralink首款產品將名為「Telepathy」（心靈感應），最初使用者將是那些四肢失去能力的人，「試想像（已故英國天體物理學家霍金）能溝通得比速記員或拍賣官還要快。這就是目標」。

在大腦植入遙控設備上，Neuralink被指落後於其他同業。馬斯克早於2019年就曾預測該年年尾就可以展開人類臨牀測試，但一直只聞樓梯響，反而其他公司都已積極研究人腦植入物。Neuralink去年5月獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准實行大腦植入物的人體測試，該公司隨後宣布招募那些由於頸部脊髓損傷或因患上俗稱「漸凍人症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症）而四肢癱瘓者測試。Neuralink去年稱，計劃今年對臨牀志願者做11個植入手術。美國威斯康星大學專家路德維格（Kip Ludwig）稱，馬斯克提到「神經脈衝檢測」結果良好，現在Neuralink要做的是展示出它比其他企業做得更好。

Neuralink動物測試惹詬病

Neuralink的研究備受關注，特別是在安全規程上。路透社本月較早時曾報道，該公司因為違反美國運輸部移動有害物質的規定而被罰款。另外，它之前在猴子和小豬等動物身上廣泛測試，部分做法惹來動物權益組織抨擊。有前員工透露，Neuralink在2017至2020年與加州大學戴維斯分校合作研究期間，令部分猴子腦出血，亦不必要地令受測試動物受苦。

（路透社/法新社/彭博社/華爾街日報/每日郵報）