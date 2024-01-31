美伊衝突「火絨盒」 多股勢力盤踞

「那片地區長久以來都是火絨盒（tinderbox）」。一名西方外交高官如此形容這片地區道：「我們一直擔心美國和伊朗武裝部隊會在那裏邁向直接衝突——無論是意外還是蓄意。」

在戰略上重要的巴格達-大馬士革高速公路，正由伊朗扶植的民兵所控制，他們沿這條連接伊拉克和敘利亞的交通幹道設置檢查站和臨時基地，令上述「角落」淪為毒品和武器走私網絡的中心。美國則在「角落」周邊的3國有駐兵，美國在長期盟友約旦各地有約3,000人部隊，但是一直以來駐守伊拉克和敘利亞的美軍因周邊都是敵對派系而更容易受襲——作為美國為首的反ISIS聯盟一環，美軍在伊拉克和敘利亞分別駐有2,500和900人，其中在敘利亞的大多位於該國東北部的庫爾德族組織控制地區。最新一次襲擊突顯親伊朗民兵對美國利益的威脅，以至對力求避免全面地區戰爭的拜登政府所面臨的挑戰。

特朗普稱瀕世界大戰 轟拜登「助敵」

現時局勢也隨時牽引今年美國大選，出線在望的共和黨總統參選人特朗普周日傍晚在其陣營創立的社交平台Truth Social上警告，親伊朗民兵襲擊美軍令地球「瀕臨第三次世界大戰」，又表明潛在大選對手拜登要為事件負責。他聲言自己任內的極限施壓政策令伊朗「脆弱、破產和完全受控」，拜登上台後卻向伊朗「送上數十億美元的資金」，助長後者的血腥行事。

（金融時報/獨立報）

（以色列-哈馬斯戰爭）