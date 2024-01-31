美軍防空未辨敵友無人機未攔截 親伊民兵「見證者」疑尾隨約旦基地返航機施襲

軍方調查是否涉人為失誤

美國官員稱，初步調查表示，「22號塔」沒有大型防空系統，但部署了反無人機系統，返航美方無人機都裝有自動敵我識別系統，而施襲無人機事發前從低空逼近，與返航的美軍無人機相距不遠，因此美方正調查攻擊者是否故意將襲擊無人機安插在返航美國無人機附近，以避免被偵測。調查人員要釐清的一個關鍵問題是美方無人機飛行模式有否被人掌握（例如在固定時間起飛和返航）。美國國防部發言人周一表示，軍方正調查是否人為失誤導致未能攔截敵機。

伊朗民兵組織同類招數避偵測

華盛頓近東政策研究所研究員奈茨（Michael Knights）說，伊朗民兵組織有時試圖透過操縱無人機緊跟美國無人機的飛行路線，以避過美方防禦，武裝分子還曾操控無人機在與民航機相同的着陸通道上飛行，然後接近美軍駐伊拉克埃爾比勒和巴格達的基地。美國智庫「戰略與國際研究中心」」（CSIS）導彈防禦計劃主任卡拉科（Tom Karako）亦表示，躲過偵測與欺瞞防空系統並非新鮮事，這次事件突顯需讓22號塔這類防護力較弱的前哨基地能有更多應變能力和能徹底搜索異常情况的機制。

美國官員又表示，今次施襲敵機是伊朗支持的民兵組織從伊拉克發射，並擊中一輛美兵就寢拖車，鄰近其他拖車也被波及受損。官員稱，武裝分子可能使用了Google Earth影像，引導裝有炸藥的無人機襲擊哨站大型目標中心，例如起居區，以造成嚴重死傷。

一個與親伊朗民兵關係密切的Telegram頻道稱，周日襲擊「22號塔」是報復美國上周在巴格達南部打擊民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）。伊朗已否認涉事，美國國防部官員稱，尚未找到證據顯示是伊朗指使周日的襲擊。不過，華府一直指控德黑蘭向襲擊美軍的組織提供武器、訓練和資金。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述美國官員報道，襲擊中使用的應是伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，德黑蘭有向俄羅斯提供這款單向自殺式無人機。白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，伊朗領導人顯然需承擔相應責任，惟他強調美國不尋求展開另一場戰爭，「但我們一定會採取必要行動保護自己，繼續履行這使命，並對襲擊作出適當回應」。

1男2女被殺美兵身分曝光

一些現任及前任美國官員表示，美國可選擇的反擊方案，包括攻擊區內與伊朗有關的組織或打擊伊朗船舶，但直接攻擊伊朗的可能性較低。美軍官員稱，美軍可能對中東區內一系列軍事和指揮控制中心展開多日空襲。敘利亞官員及政府顧問透露，無人機擊殺美軍後，由於擔心美國報復，身在敘利亞的一些伊朗革命衛隊成員及聽命於該部隊的阿富汗民兵已逃離了東部城市代爾祖爾附近3個地點。

另外，五角大樓周一公開陣亡的3名士兵身分，他們來自駐紮在喬治亞州的陸軍預備役部隊，分別是46歲中士里弗斯（William Rivers）、24歲技術軍士桑德斯（Kennedy Sanders）及23歲技術軍士莫菲特（Breonna Moffett），後兩人是女兵。

（華爾街日報/ABC/BBC/霍士新聞/紐約時報/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）