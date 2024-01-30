生計受損 法農圍堵巴黎

1.5萬警察憲兵 防機場市場被圍

法國實力最強的農業組織「農民協會」（FNSEA）聯同「青年農民」（Jeunes Agricultueurs）宣布擴大向政府施壓的抗議行動，約於巴黎時間周一下午2時（香港周一晚9時）起，在出入巴黎的主幹道上設立8個堵塞點，展開無限期圍堵巴黎行動。另有一批農民預告會圍堵供應新鮮食品予首都等一帶地區的Rungis批發市場。

法國政府周日晚召開緊急部長級會議商討局勢。內政部長達爾馬寧事前警告，不允許稅務等政府大樓、雜貨店受破壞，運輸外國產品的貨車被截停，總統馬克龍已指示安全部隊守護戴高樂國際機場、巴黎南部奧利（Orly）機場及Rungis批發市場，使之維持開放運作。

法國這場始於1月18日的草根農民示威規模之廣、行動之激令馬克龍政府驚詫。由西南部圖盧茲開始至全國，農民驅動拖拉機和一綑綑的乾草堵路，或在政府建築和超市噴灑或堆放糞便，或是將宣稱是廉價輸入的一箱箱番茄、椰菜、椰菜花傾倒於馬路上等。

不滿環保法規、燃料稅

法國農民過去多月憤怒表示受不了農業柴油成本不斷上漲、該國環保法例嚴過意大利等鄰國、歐盟補貼遲付、歐盟的競爭法使進口農產品較廉宜等問題。他們抱怨說，政府一邊要求為生態環境改變農耕做法，一邊要求提高產量，但農民收入無增加，在通脹之下反被要求遏制價格。

德國、羅馬尼亞、波蘭、比利時、荷蘭等歐洲國家農民近期也為類似的環保法、柴油稅等問題起來示威，抗議燃料成本上漲、補貼縮減等問題。周一在布魯塞爾，市內環迴路一帶因農民抗議而交通大亂。

法國總理阿塔爾上周五向農民讓步，宣布撤回提高農業燃料稅計劃等措施，又表示法國反對歐盟跟南方共同市場（Mercosur）訂立自貿協議。不過FNSEA其一領袖特魯索（Arnaud Rousseau）周日表示那皆不足以解決農民的問題。

農業部長費斯諾昨表示，政府仍在努力，希望於48小時內得出措施以改善農民的工作條件。馬克龍在本周的歐盟峰會將推動有利法國農業的政策，政府希望本周能令歐盟修訂要求部分農地須按生物多樣性規則而休耕的規定。

（英國廣播公司/衛報/法新社/路透社）