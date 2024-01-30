明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以文件揭聯國職員「參戰」細節

【明報專訊】美國《紐約時報》周日（28日）報道，以色列提交的證據指控，12名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）巴人員工，在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列期間，分別參與擄人、殺人和分發軍火等。另外，《紐時》引述情報消息報道，以色列發現哈馬斯在襲擊中使用的彈藥，很多都是來自以軍未有爆炸的啞彈。

《紐時》取得以色列提交予聯合國及美國的證據文件，其記載12名參與突襲的UNRWA員工身分，指7人是該機構旗下學校的教師、兩人是學校職員，其餘3人分別是文員、社工和儲物室管理員。以方指控他們其中10人同時是哈馬斯成員，另有一人與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）有關。

文件稱以色列情報人員分析並監控眾人去年10月7日的手機通訊紀錄，顯示部分人曾討論他們在哈馬斯突襲中的角色，其中一名汗尤尼斯學校輔導員被指控與兒子合力綁架一名女性，來自努賽拉特的社工協助將一名以軍屍體帶回加沙，並在襲擊當天分發軍火和車輛，另有最少一人參與有97人死亡的以色列村莊「屠殺」。有3人在當日收到手機短訊，要他們在集合點報到，其中一人收到要帶備火箭推動榴彈的信息。

紐時：哈馬斯用以國啞彈製彈藥

《紐時》根據社交平台帳戶核實文件中所稱的儲物室管理員是聯合國職員。兩名接受簡報的西方官員稱他們無法證實以方指控。聯合國則表示已解僱9名員工，另有兩名被指控的人已身亡。

《紐時》另一篇報道，指以軍發現大量哈馬斯用於突襲該國的反坦克炸藥、火箭推進榴彈彈頭等火藥類武器，多是來自多年來以軍向加沙和西岸發射的啞彈。報道指以軍的舊式炮彈啞彈率高達15%，而一顆750磅的未爆炸彈火藥足可以用於數百枚火箭炮之上。專家指以哈戰爭爆發後以軍加強轟炸加沙，將為哈馬斯提供更多火藥和武器材料。

另一方面，以色列總理辦公室聲明稱，周日由美國、卡塔爾和埃及斡旋的第二輪釋放人質談判具「建設」成果，但以哈仍存在重大分歧，本周將繼續討論。

（紐約時報/華爾街日報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處 人質 加沙 哈馬斯 以色列

上 / 下一篇新聞