以文件揭聯國職員「參戰」細節

《紐時》取得以色列提交予聯合國及美國的證據文件，其記載12名參與突襲的UNRWA員工身分，指7人是該機構旗下學校的教師、兩人是學校職員，其餘3人分別是文員、社工和儲物室管理員。以方指控他們其中10人同時是哈馬斯成員，另有一人與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）有關。

文件稱以色列情報人員分析並監控眾人去年10月7日的手機通訊紀錄，顯示部分人曾討論他們在哈馬斯突襲中的角色，其中一名汗尤尼斯學校輔導員被指控與兒子合力綁架一名女性，來自努賽拉特的社工協助將一名以軍屍體帶回加沙，並在襲擊當天分發軍火和車輛，另有最少一人參與有97人死亡的以色列村莊「屠殺」。有3人在當日收到手機短訊，要他們在集合點報到，其中一人收到要帶備火箭推動榴彈的信息。

紐時：哈馬斯用以國啞彈製彈藥

《紐時》根據社交平台帳戶核實文件中所稱的儲物室管理員是聯合國職員。兩名接受簡報的西方官員稱他們無法證實以方指控。聯合國則表示已解僱9名員工，另有兩名被指控的人已身亡。

《紐時》另一篇報道，指以軍發現大量哈馬斯用於突襲該國的反坦克炸藥、火箭推進榴彈彈頭等火藥類武器，多是來自多年來以軍向加沙和西岸發射的啞彈。報道指以軍的舊式炮彈啞彈率高達15%，而一顆750磅的未爆炸彈火藥足可以用於數百枚火箭炮之上。專家指以哈戰爭爆發後以軍加強轟炸加沙，將為哈馬斯提供更多火藥和武器材料。

另一方面，以色列總理辦公室聲明稱，周日由美國、卡塔爾和埃及斡旋的第二輪釋放人質談判具「建設」成果，但以哈仍存在重大分歧，本周將繼續討論。

（紐約時報/華爾街日報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）