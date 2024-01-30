「不軟不硬」反擊伊朗 考驗拜登

共和黨鷹派周日施壓拜登打擊伊朗境內目標報復美兵被殺，中東研究所高級研究員卡圖里斯（Brian Katulis）稱，拜登面對的問題是，到底他只對區內受襲擊事件作出回應，還是想發出一個更大的信息，試圖恢復美國在該區的威懾力，「我相信他們（美國官員）正尋求所謂「金髮姑娘」（Goldilocks）式的回應」，即「不要太硬」以免引發全面戰爭，但也「不要太軟」以免衝突延長，就是「看來做到恰到好處」。

大力反擊恐加速伊朗研核武

彭博社指出，其中一個可能是採取秘密行動，即美國針對伊朗作攻擊，但不會認責，藉此發出明確的反擊信息。拜登政府也可能將攻擊目標鎖定伊朗官員，就像前總統特朗普在2020年下令擊殺身在伊拉克的伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼。報道指出，如何反擊伊朗已成為拜登任內最重大決定之一，他希望懲罰襲擊者，並阻止伊朗在該區的行動，但這樣做可能會讓美國與伊朗陷入直接衝突。拜登還必須權衡可能引發進一步的經濟動盪，因為美國也正在對付伊朗另一代理人、也門胡塞武裝，該組織頻繁攻擊紅海的商船，擾亂全球航運。

聯合國前武器調查員奧爾布賴特（David Albright）認為，美國任何報復行動都應只針對施襲的組織，並向伊朗發出信息：控制你的代理人。他警告，若美國直接攻擊伊朗本土，可能加快伊朗發展核武。

彭博社指出，任何局勢升級都可能破壞美國為以色列與哈馬斯達成停火協議所作的努力，美國中情局長伯恩斯已前往巴黎與以色列、埃及和卡塔爾官員會談，旨在令以哈休戰最少兩個月，換取哈馬斯釋放剩下的大部分人質。

（紐約時報/彭博社/英國鏡報）

（以色列-哈馬斯戰爭）