美軍約旦基地遇襲3死 歸咎伊朗 親伊組織認責 德黑蘭否認涉事

駐350人 為駐敘美軍補給

遇襲地點是位於約旦東北部被稱為「22號塔」（Tower 22）的後勤支援哨站，為靠近伊拉克、敘利亞及約旦3國邊境的交匯處，路透社形容外界對它所知不多。「22號塔」駐有約350名美國陸軍及空軍人員，為駐敘利亞東南部的坦夫（Al-Tanf）基地美兵提供後勤和補給支援。美國國防部官員稱，一架單向無人機周日襲擊該哨站的營房區，造成美兵割傷、碰傷和創傷性腦損傷等不同傷害，部分仍在評估傷勢。美國官員透露，施襲無人機似乎來自敘利亞，初步未知哨站的防空系統為何未能攔截該機。軍方稱，無人機擊中起居區。

拜登點名伊朗 強調將回應

拜登周日發聲明，指美方相信襲擊是由在敘利亞和伊拉克運作、並獲伊朗支持的激進武裝組織發動，誓言會選擇時間和方式追究所有涉事者的責任。他其後在南卡羅萊納州為陣亡士兵默哀時，強調將作出回應。國防部長奧斯汀亦發表聲明誓言報復。約旦政府發言人穆拜丁稱，周日的襲擊並非在約旦發生，而是針對敘利亞的坦夫基地。

親伊朗的伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance in Iraq）承認周日攻擊了約旦與敘利亞邊境多個地方，包括毗鄰「22號塔」的魯克班（Al-Rukban）營地。該組織稱，襲擊是為了抵抗在伊拉克的「美國佔領軍」，也是對以色列屠殺加沙人民的回應。該組織稱，若美國繼續支持以色列，會升級攻擊行動。伊朗外交部發言人卡納尼昨表示，伊朗沒參與襲擊，強調該區的「抵抗組織」不聽命於伊朗，稱針對伊朗的指控帶有政治目的，扭曲區內事實。他又批評美國對敘利亞和伊拉克的持續攻擊及加沙戰爭只會加劇中東地區不穩。

以哈戰爭爆發以來，以色列與伊朗盟友真主黨在黎巴嫩頻密交火，伊朗支持的也門胡塞武裝也不斷襲擊紅海和亞丁灣的商船，親伊朗武裝分子亦在敘利亞、伊拉克和約旦對美軍發動多達160次襲擊，而且襲擊力度有加強迹象。

共和黨議員促「狠打」伊朗

曾批評拜登對伊朗及其代理人不夠強硬的共和黨議員，周日紛紛要求政府採取有力行動。 參議院軍事委員會共和黨最高級成員、參議員韋克（Roger Wicker）批評，拜登政府迄今的反應只會招致更多襲擊。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦敦促拜登政府「現在就打擊伊朗，狠狠地打」。

儘管拜登政府一直強調不尋求在中東與伊朗或其支持的組織開戰，但專家指出，周日的襲擊會令緊張局勢大幅升級。美國前反恐及情報高官阿里（Javed Ali）表示，最新的襲擊「標誌該地區針對美軍的暴力行為已達到一個重要門檻」，該區很可能遭到「猛烈及致命的回應」。

（紐約時報/華盛頓郵報/今日美國報/路透社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）