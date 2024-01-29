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拜登「經濟成就」助選 勢巨額補貼晶片廠

【明報專訊】《華爾街日報》與彭博社在剛過去的周末報道，美國拜登政府近期勢將向英特爾、台積電等世界頂尖半導體公司頒發數十億美元巨額補貼，以助建新廠。業界預期華府或於拜登3月7日發表國情咨文前宣布安排，好讓他在咨文中展示經濟成就，為亞利桑那和俄亥俄等大選關鍵州份帶來數以千計新就業職位。然而有國會議員和業內人士憂慮，建廠許可或因環保等理由延遲獲批，由納稅人補貼工廠生產的「美國製造」高端晶片，或需多年後才面世。

涵英特爾台積電 料3月國情咨文前宣布

報道稱上述巨額補貼屬於2022年8月頒布530億美元（約4134億港元）《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法）的一部分。該法案內容包括預留共390億美元，直接資助晶片製造商建廠，以每個半導體製造廠項目需資近30億美元（約234億港元）計，最多可補貼其15%成本（約35億港元）。惟至今雖有逾170間公司申請該法案資助，但只向兩家生產較不先進晶片的公司批出小額資助。

美國商務部長雷蒙多早前表示，計劃今年內初步承諾約12筆補貼，包括數筆幾十億美元的資助，商務部晶片項目辦公室總監施密特（Michael Schmidt）亦指出，今年初必會公布主要進展，稱當局正按日程行事。有熟知業內與華府談判的半導體行業高層透露，這些大額補貼目標讓美國開始大量生產智能手機、人工智能和武器系統所使用的最先進晶片。

助關鍵選舉州俄亥俄創職位

拜登政府官員稱，《晶片法》至今已刺激私人企業對美國半導體產業投資逾2000億美元（約1.56萬億港元），他們大部分都期望獲華府補貼。今次有望獲大額資助的國際頂尖晶片製造商中，英特爾（Intel）表示補貼將決定他們擴建廠房的進度，當中包括計劃在俄亥俄州建設全球最大的晶片製造設施。全球最大晶片製造商台積電（TSMC）正計劃斥資400億美元，在亞利桑那州鳳凰城修建兩座晶圓廠。韓國三星電子近得州達拉斯的項目則值約173億美元。美國商務部發言人拒絕評論個別申請，稱決定補貼對象時將考慮項目會否推動美國經濟安全和國家安全。

縱使《晶片法》是拜登最受歡迎的政策之一，去年10月一項民調顯示其獲69%民眾支持，有機會成為拜登競逐連任的籌碼，但《華爾街日報》報道，影響補貼審批最迫在眉睫威脅將是美國《國家環境政策法》（NEPA）。該法規定聯邦資助的大型基建項目必先通過環境評估，而這可需時5年。參議院通過議案讓《晶片法》旗下項目獲豁免NEPA審議，卻被眾議院駁回。

半導體業界亦憂慮國家安全和勞工僱傭談判等其他因素，亦會拖慢興建廠房和晶片投產的時間。

台積電繼早前宣布延遲啟用美國首間晶圓廠至明年上半年後，本月再表示因美方取態不確定，預期當地第二間晶圓廠的投產時間將推遲一至兩年。

（華爾街日報/彭博社）

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