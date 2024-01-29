路透：俄侵烏礙供應 印度軍購轉向

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，全球武器最大進口國印度過去20年採購的武器有65%來自俄羅斯，但俄軍侵烏加速印度尋求武器供應來源多樣化的動力。美國尋求拓展與印太國家的關係，盼助印度擺脫傳統上對俄羅斯軍備供應的依賴，以遏制崛起的中國，同時新德里也逐漸轉近西方。

俄羅斯曾公開呼籲印度加強國防關係，但專家及官員指出，印度總理莫迪已轉移焦點到在國內採用西方技術來生產軍備。這做法契合莫迪鼓勵國內製造業的「印度製造」大計。印度與美國去年簽署協議，由通用電氣航天公司在印度合作生產戰鬥機引擎，又計劃快速推進空戰以至情報等領域的技術合作和聯合生產。印度防長曾稱，該國計劃在未來10年投資1000億美元（約7800億港元）於國防訂單。

包括一名最近退休的安全高官在內的4名印度政府消息人士向路透社透露，俄方早前提出向印方銷售最先進的卡莫夫直升機以及蘇愷和米格戰機等武器，又提出增加在印度聯合生產軍備，但新德里智庫觀察家研究基金會（ORF）的俄羅斯研究專家烏尼克里希南表示，印度不太可能會跟俄羅斯簽署重大的軍事協議，他說：「那是華府的紅線。」

（路透社）