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美媒：以哈有望停火兩月換釋人質

【明報專訊】以哈戰爭已有3個半月，各方正推動更長遠的停火甚至結束戰爭協議。最新焦點落在美國、以色列、埃及和卡塔爾周日（28日）在法國巴黎舉行的高層會談，其中美、以、埃由情報機構首長出席，卡塔爾則由首相穆罕默德赴會。《紐約時報》報道，美方預計可在未來兩周敲定以軍停火兩月，換取哈馬斯分階段釋放逾百以方人質的協議；《華爾街日報》（WSJ）更稱，哈馬斯會獲國際保證，在休戰期內尋求達成終戰全面協議。

WSJ：休戰期尋求永久停戰協議

《紐約時報》引述華府知情官員報道，會談基本框架會是整合以哈近日提案，目標休戰兩個月。在首階段休戰約30天，哈馬斯要釋放女性、年邁和受傷人質，其間以哈磋商次階段休戰30天內，交換被扣以軍和被監禁的巴人男性平民的方案細節。協議另容許增加人道援助進入加沙。談判員承認尚有重要分歧，但對最終達成協議「審慎樂觀」。

《華爾街日報》從埃及官員所得版本是，國際調解員提議停火約4個月，換釋放所有人質。首階段是暫停戰鬥6周，哈馬斯釋放兒童、婦女、需迫切醫療的老人，以方放還大批巴人囚犯和增加輸入加沙的援助。其後數個階段內哈馬斯先釋放女性以軍，後釋放男性以軍和交回遺骸。哈馬斯同時會得到包括美國在內的國際保證，即休戰期內，將可達成最終永久結束這場戰爭的全面協議。

另外，《金融時報》引述英國高官報道，英國外相卡梅倫上周訪問中東時向以哈提出「五點方案」，就巴勒斯坦建國、戰後管治西岸和加沙的巴人技術官僚政府等，制訂清晰的「政治邊界」。惟方案除了要求哈馬斯釋放人質和停止攻擊以色列，還要求10．7突襲的疑似策劃首腦、哈馬斯加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar）流亡離開加沙。以色列如允巴人立國，將可跟沙特阿拉伯建交。

（紐約時報/華爾街日報/金融時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕休戰 以巴衝突 人質 巴勒斯坦 埃及 美國 卡塔爾 以色列-哈馬斯戰爭

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