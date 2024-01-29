增學習效果記憶力 西歐多國保留草書教學

最近發表在《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）期刊的研究表明，手寫筆記的研究參與者比在筆記本電腦上打字的參與者能夠更好地保留信息。學生通過手寫做筆記，會發展出比起打字更強的概念理解。

芬蘭瑞士「與時並進」不教草書

多項研究支持這個觀點，表明手寫筆記相較於打字，可以促進學習效果和記憶力的提升。手寫過程涉及到更深層次的認知活動，因為它要求學習者在記下信息的同時概括和重組，這有助加深對材料的理解和記憶。

不過，進入數碼世代，瑞士選擇只教授基本的書寫字體，而不強調草書。芬蘭2016年將草書從學校課程中取消了，轉而重視鍵盤技能教學。時任芬蘭國家教育局哈曼恩（Minna Harmanen）說：「他們沒有時間快速掌握草書，所以對他們來說並不實用。」

「手寫作答減AI抄襲作弊」

加州2010年停止教授草書，今年起又重新加入課程。確保學生能夠閱讀用草書書寫的歷史文件是支持草書教學的一大原因。

另一個「復古」原因則涉及學生的作弊問題：從網絡文本中直接「抄襲」段落到使用ChatGPT完成作業，都是「舉手之勞」。一些教育者認為回歸草書是對抗這些作弊方式的好方法。一名教育工作者在美國教育新聞網站Education Week的LinkedIn頁面留言說：「特別是在人工智能如此容易抄襲材料的時代，能夠用手寫（不用電腦技術）記下自己的想法似乎非常重要。我看到愈來愈多的老師因為這個原因回歸到手寫的課堂評估。在紙上流暢書寫的能力永遠不會過時。」

（BBC／Oxford Learning／Education Week）