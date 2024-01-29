加州小學復教手寫字 專家：利認知發展 屬必修課法例本月生效

隨着電腦鍵盤及平板電腦日漸普及，學生在屏幕學書寫，令手寫英文草書日漸式微；2010年公布的美國共同核心教育標準未提及草書。推廣手寫教學的政府組織Handwriting Collective創辦人賴特（Kathleen Wright）稱，學校不再教學生如何寫字母，師範學院亦沒有培訓教師教導寫字。

全美22州要求手寫草書教學

曾任職教師的加州眾議院議員夸克-席爾瓦（Sharon Quirk-Silva）提出的第446號議會法案，去年10月獲州長紐森簽署成為正式法律。法案提出要為州內約260萬名小一至小六、即年約6至12歲兒童提供手寫教學，並向「合適」年級、一般認為是3年級或以上安排草書課堂；加州因而成為全美第22個要求有手寫草書教學的州份，亦是自2014年起第14個州份執行教授草書的法案。草書嚴格來說仍然存在，而加州的教育標準亦有定下書寫草書的目標，但夸克-席爾瓦指草書教學實施情况不理想。

洛杉磯縣教育局的閱讀語言藝術計劃主任佐洛亞（Leslie Zoroya）稱研究指學習草書促進數項技能，這些技能結合可改善孩童發展。她提到寫草書會使用不同的神經網絡，在大腦中創建這些路徑，它亦有助於保留信息及字母形成方式；在書寫字母時會思考字母發出的聲音及它如何與下一個字母聯繫起來。

專家：手寫草書促進學習神經網絡

有學者提出尤其是學習英文草書可促進認知發展、閱讀理解及小肌肉技巧，教育工作者亦指學習英文草書在教授兒童閱讀文獻及家族書信方面的價值。加州神經科學家阿吉雷（Claudia Aguirre）稱，有愈來愈多研究稱對比打字，手寫草書可激活促進和優化整體學習和語言發展的特定神經網絡。匹茲堡大學職業治療助理教授沃爾茲-波倫巴（Kelsey Voltz-Poremba）指出，幼童甚或發現草書更易學習和模仿。

然而不同因素下，草書並非所有學校強制教授的內容。有分析手寫與打字差異的研究顯示，用筆和紙書寫仍是有益，但最大好處如記憶和學習單字，是跟書寫行為本身有關，而非草書與印刷體之別。

研究指書寫本身有益 非關字體

另一方面，美國各地學區以至教師之間的草書教授方式沒統一標準，賴特稱雖然有20多個州份在教育標準加入3至5年級的草書書寫教學要求，但這並非強制或資助的要求，因此並沒處理所有形式手寫教學情况。

位於洛杉磯東南約50公里城市富勒頓（Fullerton）的奧蘭治索普小學，任教4至6年級的凱勒（Pamela Keller）稱她在法例生效前已開始教學生草書。

凱勒稱有學生抱怨學草書很難，她稱已準備好應對答案：「我們告訴他們這會讓你變得更聰明，在你的大腦中建立連結，助你提升到下一個水平。他們會很興奮，因學生想變得更聰明。他們想要學習」。

（BBC/中央社/路透社）