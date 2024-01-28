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日潛逃最久通緝犯落網 治癌自揭身分：我是最後一個了

【明報專訊】1970年代曾參與連串日本企業炸彈襲擊案、目前是日本被通緝時間最長的極端左翼組織「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰，上周四（25日）在醫院接受末期癌症治療期間自揭身分，警方正透過DNA等鑑定方式確認是否桐島聰本人。共同社昨引述調查人員稱，這名年屆七旬老翁身體特徵與桐島聰相符。

「盼用真名走人生最後一程」

桐島聰潛逃至今近49年，是日本警視廳歷來通緝時間最長的疑犯。警方表示，一名患有末期癌症的男子本月用化名入住神奈川縣鎌倉市一間醫院，他上周四突然對醫護人員說：「我是最後一個了，把我逮捕吧。」共同社報道，這名老翁告訴調查人員一些理應只有桐島聰才知道的事，他說自己「希望用真名走完人生最後一程」。報道又引述調查消息人士稱，該老翁曾在神奈川縣工作，警方正調查是否有人一直支援他。

桐島身高160厘米，唇厚且有深近視，警方稱，老翁身體特徵與桐島相符。不過，就算這名男子證實桐島，由於他病重，警方可能無法拘捕或羈押他。

反帝國主義和殖民主義的「東亞反日武裝戰線」，在1970年代涉策劃多宗企業恐襲案，包括1974年8月30日在三菱重工東京總部辦公室出入口造成8死約380傷的爆炸，此後又策劃8宗企業襲擊案。桐島則涉嫌於1975年4月19日在東京銀座的韓國產業經濟研究所門口附近引爆土製炸彈，同年5月8名東亞反日武裝戰線成員被捕，當局同月通緝桐島。

（共同社/中央社）

相關字詞﹕極左 東亞反日武裝戰線 桐島聰 恐怖分子 日本

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