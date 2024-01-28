圖瓦盧親台總理大選落敗 新政府對華對澳外交路線未明

圖瓦盧（Tuvalu）上周五（26日）選舉國會16個議席，新一屆議員將於本周開會推選總理，日期未定。該國沒有政黨，三大總理可能人選，原分別是拿塔諾（Kausea Natano）、潘恩紐（Seve Paeniu）和索波阿加（Enele Sopoaga），惟拿塔諾在首都富納富提競選國會議席落敗。

圖瓦盧由9個礁島組成，是世界最小國家之一，人口只有約1.1萬。它1979年起與台灣建交，到近年成為中國大陸、台灣以至美國在太平洋影響力的外交角力場，華府最近才承諾會建造第一條能將圖瓦盧與全球電信連接的海底電纜。拿塔諾去年11月與美國盟友澳洲簽署、尚待圖瓦盧國會確認的安全協議，內容包括澳洲承諾協助圖瓦盧應對全球暖化導致海平面上升等天災、流行病和軍事侵略，但澳洲有權審查該島國與中國等其他國家所洽的安全、國防協議和項目並具有否決權，因而惹起國內爭議。

原財長成熱門 有意捨台親北京

潘恩紐在沒有競爭對手下自動當選國會議員，他表示擬拉攏當選議員組織聯盟角逐總理。他昨對路透社說，外交承認台灣抑或中國大陸的問題，應由新政府討論。他選前表示，新政府要以台灣和大陸哪一方最能滿足圖瓦盧的需要為依歸來決定外交聯繫，意味可能捨台親北京，但在與澳洲的安全協議上，他主張維持。上屆大選敗於拿塔諾的索波阿加則表明會維繫與台邦交，同時主張廢除有損國家主權的澳洲安全協議。

另一熱門主張廢與澳安全協議

台灣與澳洲昨均恭賀圖瓦盧選舉成功。台方表示候選人輪替乃民主體制國家正常情况，對於圖瓦盧親台政要敗選而可能改變邦交之說表示遺憾，強調台灣會持續在該國重視的氣候變化協調適應及縮短各島發展差距等議題上加強合作。澳洲外長黃英賢表示期待與新政府合作，共建「更強大、富彈性和更和平的太平洋地區」。

在瑙魯（Nauru）本月宣布斷交並轉與應許提供更多協助的北京建交後，與台灣有邦交的太平洋島國僅圖瓦盧等三個；連同梵蒂岡等，全球剩12個邦交國。

（路透社/法新社）