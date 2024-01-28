烏軍反攻未如理想 華郵：美援烏聚焦保陣地

報道引述官員宣稱，在前總統特朗普有可能重返白宮之際，希望這項長期承諾可為烏方提供「避免過時」（future-proof）的援助，惟策略仍須假定國會同意。

去年初美國與盟友急於提供訓練和精密軍備，盼望烏軍可迅速將俄軍推出烏東和烏南佔領區，惟面對俄軍強力的地雷防禦工事和前線戰壕，烏軍反攻推進進展不大。一名華府高官向《華郵》坦言，烏軍顯然難以再像去年般嘗試在所有戰線全力出擊，故如今的想法是令烏克蘭先在戰場上保住既有陣地，到年底前要變得更強大，並讓烏克蘭走上「可更持久的路徑」。

援烏各國正計劃長期為烏克蘭提供安全與經濟支援，分別準備時長達10年的特定承諾文件，例如英國本月中有首相辛偉誠出訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基簽署為期10年的協議，列明英方會在「海洋安全、空軍、空防、炮兵和裝甲部隊」上作出貢獻，並提供財政支援和金融業准入。下一國料為法國，總統馬克龍即將訪烏。

雖然澤連斯基公開表示烏軍今年目標「不止是防禦」，但有近期曾私下跟他會面的美國國會議員表示，在美方援助不明朗下，澤連斯基對未來一年應該有多進取也感到懷疑。華府決策者表示預期戰爭會最終以談判結束，但他們不認為普京有意在今年談判，部分原因是他希望特朗普重新上台並減少援烏。特朗普數月前聲稱自己回朝後「可在24小時內化解戰爭」，澤連斯基形容這說法「非常危險」，並邀請特朗普到訪基輔分享其潛在計劃。

美擬在英重新部署核武

另外，英國《每日電訊報》引述五角大樓文件報道，美國計劃時隔15年重新在英格蘭東部的雷肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）部署核武，其彈頭威力是廣島原爆的3倍。冷戰時期，美國曾在該基地部署核彈，直至2008年認為俄羅斯威脅減退才撤走。

（華盛頓郵報/英國每日電訊報）

（俄軍侵烏）