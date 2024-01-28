特朗普誹謗女作家罪成 罰6.5億

遠超索賠額 特朗普斥荒謬

現年80歲的卡羅爾（E. Jean Carroll）2019年指控特朗普於1996年左右在紐約一間百貨公司的更衣室強姦她，時任總統的他否認，稱卡羅爾「不是我喜歡的類型」，又指從未見過對方，稱卡羅爾捏造有關指控，藉此促銷她的著作。卡羅爾其後控告特朗普強姦，去年5月紐約陪審團裁定特朗普性侵及誹謗卡羅爾，要向對方支付500萬美元賠償。卡羅爾隨後就此案向特朗普提出誹謗訴訟，主理兩案的法官卡普蘭稱，基於去年的審判結果，陪審團今次只須確定特朗普應向卡羅爾作出多少賠償。

經過5天審訊，7男2女的陪審團前日用了少於3小時便作出決定，裁定特朗普須就多次惡意公開批評卡羅爾支付6500萬美元懲罰性賠償、730萬美元補償性賠償及1100萬美元損害聲譽罰款。卡羅爾在判決後發聲明稱，這對每個被擊倒後站起來的女性而言是一次重大勝利，「對每一個企圖壓制女性的惡霸來說，是重大挫敗」。

特朗普出席了本案大部分庭審，他上周四作證時稱，他並不是想傷害卡羅爾，而只是想「捍衛自己、家人及總統之職」。他前日在卡羅爾律師結案陳辭時，一度怒氣沖沖離席，一小時後回來出席其律師的結案陳辭，到陪審團宣判時他不在席。競逐今年總統寶座的特朗普其後在自己的社交平台反對判決，稱這是「（總統）拜登主導針對他及共和黨的獵巫行動」，將提出上訴，「我們的法律體系已經失控，被用作政治武器。他們剝奪了所有第一修正案賦予的權利。」

特朗普除了要為卡羅爾兩宗民事案作出賠償，另一宗涉及其家族企業「特朗普集團」的欺詐案，他也面臨高達3.5億美元罰款，紐約法官預計本周作出裁決。特朗普另外還面對4宗刑事案共91項控罪。

（金融時報/法新社/BBC）