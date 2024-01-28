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Taylor Swift深偽照瘋傳 白宮促打擊

【明報專訊】由人工智能（AI）深偽（Deepfake）技術生成的美國樂壇天后Taylor Swift（圖）裸照近日在網上瘋傳，社交平台X表示對不雅內容零容忍，持續將平台上相關帖文刪去，但其中一張假相在周四（25日）被刪前的僅17小時內就累積逾4700萬次瀏覽。深偽亂象惹來政界關注，白宮形容情况令人非常擔憂，敦促社交平台加強打擊。

Deepfake技術透過AI「換臉」，將某人的臉部或身體來合成照片或影片。源頭未明、通過深偽技術製造的Taylor Swift色情照片，上周在社交平台X、Telegram和Instagram等，以及著名網上論壇Reddit上廣傳。科技新聞網The Verge指出，儘管X等社交平台設有不准分享合成、操弄內容的規則，卻未能及早遏止傳播。X平台隨後刪去大量Taylor Swift相關帖文，本港時間昨日下午該平台更一度無法以「Taylor Swift」搜索任何資料。英國《每日郵報》報道，Taylor Swift對「裸照事件」感到十分憤怒，正考慮採取法律行動。

兩黨議員支持立法打擊「深偽色情」

白宮發言人讓-皮埃爾上周五回應提問時，形容情况令人擔憂。她表示，既然社交平台公司在內容控制方面有自主決定，「我們相信平台在防止虛假信息傳播方面有重要角色」，敦促加強打擊這類虛假不雅照廣傳。

美國目前除了得州、紐約州等9個州有立法，沒有聯邦法例規管製造、分享深偽圖像。繼上周出現深偽假總統拜登講話後，深偽技術已惹起多方關注。多名民主、共和兩黨國會議員均開腔支持立法打擊「深偽色情」。眾議員莫雷勒（Joe Morelle）批評這類圖像、片段構成「不可挽回的情緒、金錢、名譽傷害」，婦女受傷尤重。他去年提出《防止深偽私密圖片法案》，要求把未經同意而分享相關的深偽圖片列為非法。

另外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上周五告訴路透社，拜登政府擬要求美國的雲端服務供應商確定哪些「外國實體」正利用美國的數據中心來訓練AI模型，以打擊潛在的惡意活動。

（法新社/路透社/彭博社/BBC）

相關字詞﹕Taylor Swift 色情影像 美國 人工智能（AI） 深偽技術

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