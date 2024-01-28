話你知：以建國戰巴人出走多國 UNRWA成立施援

以哈戰爭以來 庇護救援加沙難民

UNRWA成立初期協助設立難民營，安置約70萬名逃亡或遭以色列驅逐的巴人。該機構一直利用聯合國成員國的自願捐款維持營運，主要資金來自美國和現時歐盟成員國，並在加沙扮演重要角色。2006年哈馬斯勝出巴勒斯治自治議會選舉後，由於被美國、以色列和其他國家視為恐怖組織，所以將許多民事責任轉交UNRWA負責。加沙目前約200萬人口中，大部分登記為難民，UNRWA在當地設立學校和健康中心等，為他們提供食物、藥物和教育。UNRWA法律辦公室主管夏普（Hector Sharp）去年10月接受《紐約時報》訪問時稱，UNRWA過去數十年在加沙有如「平行政府」般運作。

去年10月以哈戰爭爆發後，UNRWA把旗下學校等設施以及辦公室改用為庇護所，以及設立臨時帳篷營地，保護大部分被趕離家園的加沙民眾。UNRWA稱戰事以來共有152名員工死亡，141處設施遭損毁或破壞。

（紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）