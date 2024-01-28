聯國救援巴人組織涉襲以 多國停撥款 12員工被炒 面臨刑事調查

UNRWA監督約八成向加沙民眾提供的食物、藥物和教育等援助，以哈戰爭前在當地營運700間學校和140間健康中心，並聘請以巴人為主的約1.3萬名員工。《紐約時報》引述3名以色列國防官員報道，以軍早已蒐集大量有關哈馬斯突襲的資訊，過去兩周更有第二批加深佐證UNRWA員工涉及襲擊的情報，上周初通報聯合國和美國。《以色列時報》報道，有情報指證UNRWA員工利用機構車輛和設施，積極參與那場造成逾1200人被殺的突襲。

以提證據顯示聯國車輛被利用

UNRWA主任專員拉扎里尼表示，對涉嫌參與突襲的員工即時中止合約，旨在為維護該機構提供人道援助的能力，強調任何涉及恐怖主義行為的員工都會被問責，「包括受到刑事檢控」。聯合國秘書長古特雷斯透過發言人表示對指控感「震驚」，將對UNRWA進行「緊急且全面的獨立調查」。《紐時》引述兩名聯國官員報道，涉案員工面臨刑事調查。

美國國務院前天發表聲明稱，對事件感到「極度困擾」，將檢視上述指控和聯合國的釋疑方案，其間將暫停對該機構追加撥款，但表明認同UNRWA在向巴人提供救命援助的關鍵角色，強調最重要的是處理指控、採取重審現有政策和程序等修正措施。美方正與以色列保持聯繫，尋求更多相關資訊。美國是UNRWA的最大金主，前年向該機構捐助了3.4億美元，去年也捐了數億美元。加拿大亦對UNRWA被指控「深表困擾」，決定在調查有結果前暫停追加撥款。澳洲、意大利和英國隨後也宣布暫停資助。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利承諾，將基於調查結果評估進一步行動，並汲取教訓。

以色列一直指控UNRWA加沙員工多是哈馬斯同謀。2017年，以方指控該機構一名工會領袖被選為哈馬斯政治領袖，UNRWA起初護航，但收到以方「大量資訊」後將該巴人停職。以方又指控UNRWA教師向學生灌輸「仇以」思想。

哈馬斯：不要面對威脅時低頭

以色列防長加倫特歡迎美方決定，形容這是向UNRWA問責的「重要一步」，「任何偽裝成人道事務的恐怖主義都會令聯合國及其代表的原則蒙羞」。外長卡茨稱會尋求美歐等支持戰後將該機構踢出加沙。巴勒斯坦解放組織秘書長謝赫批評，中止援助UNRWA將構成「巨大政治及救援風險」，促請相關國家撤回決定，而哈馬斯則呼籲聯合國不要在面對以色列的威脅時低頭。

（紐約時報/以色列時報/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）