美氮氣處決死囚 全球首例惹折磨質疑

58歲的史密斯（Kenneth Smith）1988年與另一男子受一名牧師僱用殺害牧師的妻子，1996年12名陪審員中有11人認為應判他終身監禁，但被法官推翻而判處死刑。阿拉巴馬州2022年安排為史密斯注射毒針處決，但直至死刑令到期前因為未能找到其身上合適靜脈而無法行刑，到後來被安排用吸氮氣方式行刑。美國最高法院周三和周四先後駁回史密斯停止處決的要求。一直質疑法官不公正地推翻陪審團裁決的史密斯，在被行刑前發表聲明，稱「今晚阿拉巴馬州讓人類倒退一步」。

處決歷時22分鐘 死前顫抖扭動

氮氣處決的方式是讓死囚帶上面罩，然後輸入純氮氣，令死囚缺氧死亡。據目擊過程的傳媒工作者稱，史密斯在死刑執行頭數分鐘似乎清醒，之後兩分鐘就在輪床上顫抖和扭動，數分鐘後呼吸減慢，最後看不到他呼吸。官員稱處決過程歷時約22分鐘。

在被問及史密斯行刑開始時顫抖的情况，阿拉巴馬州懲教專員哈姆（John Hamm）稱他似乎在盡量忍氣並可能在掙脫束縛，又稱一些不自主動作和瀕死呼吸都是預料之中。

（CNN/獨立報/衛報）