美媒稱共和黨研決議案結束初選 特朗普有望提早出線

特朗普本月15日及23日先後在艾奧瓦州黨團會議及新罕布什爾州初選以逾半得票勝出，在第二場初選後，雖然對手、前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）強調競賽「遠未結束」，但分析普遍認為她退選只是時間問題，RNC主席麥克丹尼爾亦表示共和黨人是時候團結起來支持初選領先者，並集中精力擊敗尋求連任的總統拜登。

反映黨內建制派盼盡快團結整合

按目前RNC規定，特朗普需要贏得1215張黨代表票才能成為推定候選人，特朗普勝出頭兩場決戰後，所得黨代表票為32張，領先黑利的17張。不過，美國傳媒The Dispatch周四報道，特朗普支持者、RNC成員博西（David Bossie）已提出決議草案，建議RNC提前宣布特朗普為2024年美國總統大選共和黨推定候選人，並進入全面大選狀態。決議草案反映共和黨建制派希望盡快整合以挺特朗普並結束初選。若決議在下周於拉斯維加斯舉行的RNC冬季會議獲得通過，共和黨就可將特朗普當成候選人一樣提早跟他展開合作。

RNC拒絕對報道置評，特朗普周四在他的社交平台Truth Social一方面感謝有關想法，但指為了黨的團結，不應執行該計劃，應以「老派」方式透過投票箱完成這個程序。

黑利團隊：誰在乎RNC說什麼？

黑利團隊發言人佩雷斯—庫巴斯回應指：「誰在乎RNC說什麼？」發言人續指他們要讓全國數百萬共和黨選民，而非一班華盛頓內部人士來決定誰成為黨內候選人。

路透社與民調機構Ipsos周四公布民調，指特朗普的支持度有40%，競逐連任的拜登只有34%，67%受訪者對於今屆總統大選可能重演上屆戲碼感到厭倦，認為特朗普與拜登不應再參選的比率分別有56%及70%。

（The Dispatch/國會山莊報/路透社）