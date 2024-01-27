專訪埃及投資與自由區管理總局前政策顧問Mohamed Hafez 埃及受惠一帶一路 蘇伊士運河旁經濟特區成中埃合作範例

Moe指出，自國家主席習近平2013年公布「一帶一路」倡議後，中國對中東的外交政策即迅速發展，中東各國也樂於跟北京簽訂諒解備忘錄以加入倡議。其中在埃及，由埃及政府控制的蘇伊士運河——路透社報道，全球約15%船運、包括全球約3成貨櫃船運駛經蘇伊士運河。運河附近地區則設有「蘇伊士運河經濟特區」，由4個次級經濟區所組成，其中一個由中、埃兩國合作建立，名為「中埃‧泰達蘇伊士經貿合作區」（TEDA Suez，簡稱「泰達合作區」）。

泰達合作區成中埃戰略倡議交匯點

綜合官方資訊，泰達合作區位於亞、非、歐三大洲的金三角地帶，面向蘇伊士運河，緊鄰埃及第三大海港的因蘇哈納港（Ain Sokhna），正是中方「一帶一路」和埃方「蘇伊士運河走廊經濟帶」的交匯點。埃方形容因蘇哈納港是該國通過海灣阿拉伯國家合作理事會（GCC）、東非和亞洲的主要門戶。泰達合作區成立於2008年，翌年獲中國商務部列入「國家級海外經貿合作區」，由天津泰達控股和中非基金共同出資建設，中埃2013年簽訂擴展協議，將總佔地面積拓展至7.34平方公里，到2016年1月，國家主席習近平出訪埃及，與埃及總統塞西為擴展區項目揭牌。

去年適逢「一帶一路」10周年，中國舉行第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，多國都有派高層出席，埃及也不例外，總理馬德布利（Mostafa Madbouly）赴京與會，獲習近平接見。馬德布利表示，該國總統塞西原擬出席，惟因要應對以哈戰爭造成的不穩局勢，不得不留在國內。

在馬德布利此行，埃、中雙方簽署多項新的合作協議，包括蘇伊士運河經濟特區與中國能源建設集團簽署總值67.5億美元的協議，將在因蘇哈納工業區開發綠氨和綠氫項目，目標是每年生產120萬噸綠氨和綠氫。綠氫是可再生能源或核能製造的氫，綠氨則是利用綠氫與氮氣製作的氨（氨的工業用途廣泛，常用於製作硝酸、化肥、炸藥和製冷劑等）。埃及財長表示，綠氫生產是該國實現氣候變化戰略目標的重要一環。

埃高官去年訪港簽備忘錄促合作

值得一提的是，香港在中埃合作也有能力發揮作用。GAFI首席執行官Hossam Heiba去年9月訪港出席港府舉辦的「一帶一路高峰論壇」，其間跟時任署理投資推廣署署長蔣學禮簽訂合作諒解備忘錄，旨在加強香港與埃及互惠互利的緊密關係，促進相互合作推廣兩地投資往來。

Moe認為簽訂上述協議對埃及甚為重要，但指不得不提的是埃及2024年元旦起成為金磚國家一員。他說：「中國肯定是有力領導全球南方的國家中最大和最強的一個，它跟中東國家建立非常良好的關係，熱切將埃及、伊朗、沙特阿拉伯和阿聯酋帶入金磚國家，後者勢對全球社會具有影響力，甚至可透過（金磚國家集團轄下的）新開發銀行為埃及之類的國家帶來財政來源。」

對於中國在全球局勢的角色，Moe顯然抱持正面態度，認為中國專注於「經濟繁榮」，不止是自身，也是為了中東，故過去10年在區內的影響力大幅加強。他以埃及為例，分析中方的中東政策三大支柱：首先是經濟力量，中國已成為埃及其一主要投資和貿易伙伴，雙邊貿易總額去年增至162億美元，又跟埃及政府密切合作，發展蘇伊士運河經濟特區的工業園區；其次是安全合作，中國向埃及提供先進軍事設備和工具，兩國軍隊甚至舉行聯合演習，加深雙方軍事關係；最後是政治結盟，中國在聯合國安理會等國際平台跟埃及合作，投票保持一致，在國際敏感議題上共享相同觀點。

埃及見證華中東政策三支柱

Moe又特別提到，中國在調解伊朗和沙特的外交協議上發揮關鍵作用，「那對每一個人來說都是驚喜，這意味着中國在區內的影響力增長非常迅速」。

在Moe看來，中東局勢正好反映中國在全球外交的優勢。他形容中國在任何衝突都保持中立，包括俄烏局勢和以巴戰爭。他解釋稱，中國跟以色列有良好關係，也是該國其一最大投資者，甚至連香港大學經管學院都在以色列有分支（按：指2022年成立的港大特拉維夫創新中心），但另一邊廂，中國跟巴勒斯坦自治政府關係極佳，「中國在外交政策擁有的強項和競爭優勢在於成為中立和受信任的調解者，因為中方立場是不干預，不像美國帶有偏見」。

明報記者 周宏量

（港大亞洲環球學人系列．四之四）