路透：中方提雙邊貿易施壓 促伊朗約束胡塞

伊朗消息人士透露，最近分別在北京和德黑蘭舉行的數次會議中，雙方曾討論有關紅海襲擊事件及中國和伊朗之間的貿易問題，但拒絕提供有關會議時間或與會人員的細節。一名知情伊朗官員說：「基本上，中國表示『如果我方利益受到任何形式的損害，就會影響我們與德黑蘭的生意，因此請叫胡塞武裝展現克制』。」

紅海是歐亞之間的重要貿易路線，很多中國船舶會經過紅海，胡塞武裝攻擊該區商船的做法已嚴重打亂國際航運，導致運輸和保險成本增加。美國曾要求中國向伊朗施壓游說胡塞武裝，但報道引述伊朗一名高官稱，中國並沒在與伊朗的交涉中提到美方。

另外，4名伊朗消息人士表示，中國向伊朗表明，萬一與中國有關的商船受襲，中方會十分失望，但中國官員未有具體說明雙方貿易關係會如何受到影響。

美媒指蘇利文赴泰晤王毅

另一方面，《華爾街日報》周四引述美國官員報道，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將飛往泰國，與中國外交部長王毅討論胡塞武裝襲擊紅海航道事宜。官員透露相信中方已傳了話，但未知溝通要點。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前被問到中國是否就胡塞攻擊紅海商船一事施壓稱，美方盼看到北京這樣做，「中國對德黑蘭有影響力，對伊朗有影響力，他們有能力與伊朗領導人對話，而我們不行」。

中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會表示，王毅同蘇利文之間保持戰略溝通是中美兩國元首達成的重要共識‧在新一輪會晤中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明中方立場，並就共同關心的國際和地區問題同美方交換意見。

（路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）