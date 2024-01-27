路透：中方提雙邊貿易施壓 促伊朗約束胡塞

【明報專訊】路透社昨（26日）引述4名伊朗消息人士和1名知情外交官員報道，中方官員曾要求伊朗官員協助約束也門胡塞武裝針對紅海船隻的攻擊行動，否則可能會損及雙邊貿易關係。
伊朗消息人士透露，最近分別在北京和德黑蘭舉行的數次會議中，雙方曾討論有關紅海襲擊事件及中國和伊朗之間的貿易問題，但拒絕提供有關會議時間或與會人員的細節。一名知情伊朗官員說：「基本上，中國表示『如果我方利益受到任何形式的損害，就會影響我們與德黑蘭的生意，因此請叫胡塞武裝展現克制』。」
紅海是歐亞之間的重要貿易路線，很多中國船舶會經過紅海，胡塞武裝攻擊該區商船的做法已嚴重打亂國際航運，導致運輸和保險成本增加。美國曾要求中國向伊朗施壓游說胡塞武裝，但報道引述伊朗一名高官稱，中國並沒在與伊朗的交涉中提到美方。
另外，4名伊朗消息人士表示，中國向伊朗表明，萬一與中國有關的商船受襲，中方會十分失望，但中國官員未有具體說明雙方貿易關係會如何受到影響。
美媒指蘇利文赴泰晤王毅
另一方面，《華爾街日報》周四引述美國官員報道，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將飛往泰國，與中國外交部長王毅討論胡塞武裝襲擊紅海航道事宜。官員透露相信中方已傳了話，但未知溝通要點。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前被問到中國是否就胡塞攻擊紅海商船一事施壓稱，美方盼看到北京這樣做，「中國對德黑蘭有影響力，對伊朗有影響力，他們有能力與伊朗領導人對話，而我們不行」。
中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會表示，王毅同蘇利文之間保持戰略溝通是中美兩國元首達成的重要共識‧在新一輪會晤中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明中方立場，並就共同關心的國際和地區問題同美方交換意見。