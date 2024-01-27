明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

國際法院頒令 以須防加沙現種族滅絕 裁巴人屬受保護群體 未下令以軍停火

【明報專訊】海牙國際法院（ICJ）周五（26日）初步裁決南非控訴以色列在加沙種族滅絕一案，裁定巴勒斯坦人有資格受到保護，下令以色列須盡力確保種族滅絕行為不會發生，一個月內就此提交報告。裁決未有下令以軍停火。以色列總理內塔尼亞胡強調將繼續保護國民，哈馬斯則呼籲迫使以色列執行裁決。歐盟、埃及和南非都支持執行裁決。

ICJ主任裁判官多諾霍（Joan E Donoghue）表示，巴勒斯坦人構成一個獨一無二的民族、種族、族裔或宗教群體，符合《防止及懲治滅絕種族罪公約》（下稱《公約》）第二條定義中的「受保護群體」，ICJ認為，南非所指控的以色列在加沙的行為或不作為中，至少部分屬於《公約》條文管轄範圍，指以軍在去年10月7日哈馬斯突襲後所展開的軍事行動，導致加沙大量傷亡及民居被毀，無法同意以方提出撤銷案件的要求。

以總理強調續保護國家民眾

ICJ認為加沙形勢有惡化的嚴重風險，「迫切」需要頒布臨時措施，下令以色列必須：（1）採取一切措施防止任何可被視作具種族滅絕性質的行為 – 殺害針對群體成員、造成身體傷害、引發目標消滅群體的環境，以及防止群體生育；（2）確保其軍方不會作任何種族滅絕行為；（3）防止及懲處任何可被視作煽動在加沙實施種族滅絕的公開言論；（4）採取措施確保人道救援順暢；（5）防止可用作種族滅絕案件的證據被受破壞；（6）一個月內向ICJ提交報告。英國《衛報》指裁決未有直接下令以軍停止軍事行動。

內塔尼亞胡回應時強調將在繼續保護國家和民眾同時，遵守國際法，以色列國家安全部長本格維爾批評ICJ裁決「並非尋求正義」、「反猶太主義」，危及以色列續存，呼籲不予聽從。另外，以色列航空（El Al）於裁決公布前數小時宣布，「鑑於以色列旅客前往南非的需求顯著下跌」，3月底起暫停來往特拉維夫與約翰內斯堡的直航航班。

哈馬斯籲迫使以色列執行裁決

南非政府形容裁決是國際法治「決定性的勝利」。一名哈馬斯高官形容裁決是「重大進展」，對「孤立以色列佔領及曝光其在加沙罪行」作出貢獻，呼籲迫使以色列執行裁決。

《紐約時報》前天報道，南非在起訴書中引用逾50名以色列高官、國會議員、士兵和評論員的激進言論，例如以色列防長加倫特稱正在跟「人形畜生」（human animals）戰鬥，以色列遺產部部長埃利亞胡提議向加沙投放核彈，嘗試證明以色列有種族滅絕巴人的意圖，而以方在ICJ初步裁決前夕解密呈堂30多份文件，旨在反駁其有種族滅絕意圖。

紐時：以呈堂解密文件經篩選

《紐時》審閱過以方解密文件，指其中包括內塔尼亞胡去年10月底以來在內閣文件和討論中，下令向加沙運送救援物資、燃料和水。他也指示政府研究讓「外部人士」設立戰地醫院救治加沙民眾，以及容許醫療船停泊加沙海岸。不過《紐時》指這些呈堂解密文件經過高度篩選，不包括大部分內閣及軍方戰時指令。英國倫敦密德薩斯大學國際法教授斯查巴斯（William A. Schabas）亦指出，以方曾發出救助生命的政令，並非必然證明其沒有涉及種族滅絕行為。

（紐約時報/路透社/法新社/以色列時報/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕種族滅絕 國際法院（ICJ） 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞