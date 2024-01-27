國際法院頒令 以須防加沙現種族滅絕 裁巴人屬受保護群體 未下令以軍停火

ICJ主任裁判官多諾霍（Joan E Donoghue）表示，巴勒斯坦人構成一個獨一無二的民族、種族、族裔或宗教群體，符合《防止及懲治滅絕種族罪公約》（下稱《公約》）第二條定義中的「受保護群體」，ICJ認為，南非所指控的以色列在加沙的行為或不作為中，至少部分屬於《公約》條文管轄範圍，指以軍在去年10月7日哈馬斯突襲後所展開的軍事行動，導致加沙大量傷亡及民居被毀，無法同意以方提出撤銷案件的要求。

以總理強調續保護國家民眾

ICJ認為加沙形勢有惡化的嚴重風險，「迫切」需要頒布臨時措施，下令以色列必須：（1）採取一切措施防止任何可被視作具種族滅絕性質的行為 – 殺害針對群體成員、造成身體傷害、引發目標消滅群體的環境，以及防止群體生育；（2）確保其軍方不會作任何種族滅絕行為；（3）防止及懲處任何可被視作煽動在加沙實施種族滅絕的公開言論；（4）採取措施確保人道救援順暢；（5）防止可用作種族滅絕案件的證據被受破壞；（6）一個月內向ICJ提交報告。英國《衛報》指裁決未有直接下令以軍停止軍事行動。

內塔尼亞胡回應時強調將在繼續保護國家和民眾同時，遵守國際法，以色列國家安全部長本格維爾批評ICJ裁決「並非尋求正義」、「反猶太主義」，危及以色列續存，呼籲不予聽從。另外，以色列航空（El Al）於裁決公布前數小時宣布，「鑑於以色列旅客前往南非的需求顯著下跌」，3月底起暫停來往特拉維夫與約翰內斯堡的直航航班。

哈馬斯籲迫使以色列執行裁決

南非政府形容裁決是國際法治「決定性的勝利」。一名哈馬斯高官形容裁決是「重大進展」，對「孤立以色列佔領及曝光其在加沙罪行」作出貢獻，呼籲迫使以色列執行裁決。

《紐約時報》前天報道，南非在起訴書中引用逾50名以色列高官、國會議員、士兵和評論員的激進言論，例如以色列防長加倫特稱正在跟「人形畜生」（human animals）戰鬥，以色列遺產部部長埃利亞胡提議向加沙投放核彈，嘗試證明以色列有種族滅絕巴人的意圖，而以方在ICJ初步裁決前夕解密呈堂30多份文件，旨在反駁其有種族滅絕意圖。

紐時：以呈堂解密文件經篩選

《紐時》審閱過以方解密文件，指其中包括內塔尼亞胡去年10月底以來在內閣文件和討論中，下令向加沙運送救援物資、燃料和水。他也指示政府研究讓「外部人士」設立戰地醫院救治加沙民眾，以及容許醫療船停泊加沙海岸。不過《紐時》指這些呈堂解密文件經過高度篩選，不包括大部分內閣及軍方戰時指令。英國倫敦密德薩斯大學國際法教授斯查巴斯（William A. Schabas）亦指出，以方曾發出救助生命的政令，並非必然證明其沒有涉及種族滅絕行為。

（紐約時報/路透社/法新社/以色列時報/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）