載俘機墜毀羅生門 烏促查斥俄「玩弄生命」

別爾哥羅德州長稱，IL-76在州首府別爾哥羅德東北部墜毁。俄國防部稱，機上65名被俘烏兵，以及6名機組人員和3名負責護送人員全部罹難。俄方聲稱駐紮在烏克蘭哈爾科夫邊境的烏軍向IL-76發射兩枚導彈。

俄國防部表示，飛機在換俘行動前幾小時墜毁。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨稱，烏克蘭殺害了本應在一天後回到家中的本國公民。

烏克蘭並沒即時挑戰莫斯科說法的關鍵部分。澤連斯基在周三晚表示，需更清楚了解發生什麼事，特別是關於機上有誰的問題，「很明顯，俄羅斯人在玩弄烏克蘭戰俘的生命、他們親人的感情以及我們社會的情感」。

俄議員指烏早收通知

烏克蘭軍事情報局（GUR）證實，墜機事故發生在原定一次換囚行動前，但表示未被告知俄羅斯將如何將囚犯帶到交接點，並表示與先前換囚不同，烏克蘭未被要求保障別爾哥羅德周圍空域安全，「這可能表明俄羅斯蓄意行動，危及戰俘的生命和安全」。但俄羅斯國會議員卡爾塔波洛夫昨反駁，指GUR早在運輸機進入被擊落區域前15分鐘已收到警告。

英國廣播公司報道（BBC）稱，GUR的評論被視為默認烏克蘭擊落運輸機。聯合國安理會美東時間周四下午5時（香港周五早上6時）討論這宗墜機事件。

（路透社/法新社/俄羅斯衛星通訊社/Meduza）

（俄軍侵烏）