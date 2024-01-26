日本內望：「岸田之亂」危及執政根基 ／文：張望

1月18日，首相岸田文雄表示，將解散其所屬的岸田派。隨後，自民黨最大派閥安倍派（清和政策研究會）和資深派閥二階派（志帥會）也相繼解散。僅僅幾天，由於自民黨政治集資回扣門醜聞而引起的政治風暴擴散至全黨。一時之間，日媒把本次首相的驚人舉動稱為「岸田之亂」。首相的這一險招，其結果究竟是禍是福？

派閥，在日本自民黨內一直起着連結黨總裁領導核心和國會議員的作用。在平時，派閥負責培養國會議員新人，支援其選區政治活動；在選舉時，派閥扮演着引導議員投票意向和向黨總裁推薦本派議員入閣的任務。從首相/黨總裁的統治視角來看，派閥的存在是一個微妙課題。一方面，如果首相出身於最大派閥（如安倍晉三），派閥的力量可被用來控制全黨上下。另一方面，如果首相出身於弱勢派閥（如目前的岸田文雄，2001年的小泉純一郎），派閥力量反而可能成為挑戰首相權威的最大來源。自1994年以來，日本選舉制度改為在強勢的眾議院實施小選區（300席）和比例代表並行制（180席）。同時，黨總裁（首相）直接掌握大選時的黨員參選提名權和資金援助權。在這一制度背景下，內閣支持率成為了日本首相（總裁）政治生存的關鍵。首相的支持率愈高，直接有利於國會選舉，黨內的支持就愈多。反之，如果支持度下滑，黨內議員會傾向判斷首相無力帶領政黨在選舉中勝出，首相（總裁）的執政基盤勢必堪憂。

事前未和盟友磋商損互信

那麼，為什麼本次岸田突然決定解散自身派閥呢？據日本政治記者們的綿密追蹤，1月17日，《朝日新聞》頭版報道岸田派的原會計負責人將會被立案起訴。這一消息，令岸田判斷這一醜聞將進一步拖累其日漸低下的內閣支持率（NHK民調的2024年1月最新數據為：26%），故下決心行霹靂手段來展現自己的領導力，迅速解散岸田派。眾所周知的是，目前支撐岸田政權的是「麻生，岸田，茂木」三派聯盟。然而，岸田在作出本次解散岸田派的重大決斷之前，竟然未和麻生派和茂木派事前磋商。據日媒報道，18日傍晚7時，麻生太郎是通過媒體得知岸田派解散的消息的。19日下午3時，岸田和麻生在自民黨總部會談，岸田就未能和麻生事前磋商表示歉意，麻生則表現出強烈的不快，並稱：以前你一直是什麼事都來和我商量的，本次那麼大的事情為何事先沒通知我？次日，麻生對外正式表示：不會解散麻生派。在日本政治文化中，事前磋商（日語：根回し）是一個極為重要的政治過程，以顯示合作雙方之間的相互信賴。岸田本次冒然突進，不但沒能挽救自身低迷的內閣支持率，反而動搖了作為政權根基的三派聯盟的相互信任。作為一國首相和一黨總裁，這一缺乏深思熟慮的致命錯誤恐加速2024年岸田政權的衰敗。

自民黨或處於創造性破壞前夜

當然，從另一個角度來看，解散派閥或許也為日本政治文化的革新提供了一個契機。1月8日，日本前首相田中角榮在東京目白台的家宅失火全毁。那棟家宅在1970年代曾吸引數以百計的黨員前來陳情，是為自民黨派閥秘密政治之象徵。有日本政治學者對筆者慨嘆：這場大火，彷彿預示着一個時代的結束。的確，一個沒有派閥的自民黨如果在未來成形，在日本將是一件前所未有的劃時代事件，而自民黨如今或者正處於創造性破壞的前夜吧。

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授