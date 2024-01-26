日自民黨解散派閥被轟「做騷」 改革中期報告決「政策集團」形式續存 反對派不收貨

禁辦集資宴 不准推薦要職

自民黨昨舉行臨時總務會議，會上正式敲定「政治刷新總部」提出的中期報告，指出派閥「不得不轉化成為原本政策集團」的面貌，從資金和人事事務上抽離，建議政策集團禁止舉行政治集資宴會、廢除其向所屬國會議員發放夏、冬兩季政治資金的慣例，以及政策集團的活動開支將由黨總部所限制。在報告的建議下，政策集團將不再影響人事任命。

共同社報道，自民黨派閥主要幫助所屬國會議員籌集政治資金，並舉薦他們出任內閣職務，支持者主張派閥亦有制訂政策和培養年輕政客的功用。

倡加重懲罰違政治資金規定者

此外，中期報告建議今後若發現政策集團違反《政治資金規正法》，自民黨經審查可尋求涉事政策集團暫停活動甚至解散，以及對有屬下會計職員被捕或遭起訴的國會議員實施「連坐」，加重懲罰。

兼任自民黨政治刷新總部部長的首相岸田文雄在總務會議會上承諾，將基於中期報告建議，努力推進實現當中措施。富士電視台（FNN）報道，有出席會議人士質疑政策集團是讓派閥繼續存在。共同社昨表示，有反對派議員和聲音質疑報告建議成效，以及指其缺乏防止濫用政治資金的實際措施。另有日媒批評報告未有就收緊《政治資金規正法》提出具體建議。最大在野立憲民主黨幹事長岡田克也，周二曾經批評自民黨的改革討論「非常不慍不火」，批評宏池會（通稱岸田派）等自民黨派閥宣布解散，並未有解決根本的問題，「單純是在表演混淆視聽」。

「不解派閥政團分別」森山派解散

另一方面，自民黨「近未來政治研究會」（通稱森山派）昨亦宣布決定解散。出任自民黨總務會長的該派領袖森山裕表示，因為「民眾難以理解派閥和政治集團的分別」而決定將其解散，希望挽回對自民黨的信任。只有8名成員的森山派為自民黨最小派閥，未有人因「回扣門」被起訴。

此前受「回扣門」醜聞影響的安倍派、二階派和岸田派已經各自宣布將解散。自民黨六大派閥中，尚有第二大的志公會（通稱麻生派）和第三大的「平成研究會」（通稱茂木派）表達了保留派閥的意向。惟茂木派兩巨頭——自民黨選舉對策委員長小淵優子，以及參議員青木一彥昨表達了脫離該派的意向。自民黨旗下政治團體有隣會（通稱谷垣集團）昨天決定解散。

（共同社/富士電視台/NHK/TBS電視台）