以總理錄音外泄 轟卡塔爾資助哈馬斯

質疑調解人質協議角色

以色列第12頻道（Channel 12）周二播出外泄錄音，當中內塔尼亞胡本周與人質家屬會晤時說：「我沒有感謝過卡塔爾。為什麼？因為在我看來，卡塔爾在本質上與聯合國和紅十字會沒有不同，某種程度上，它甚至更有問題。我對他們（卡塔爾）不抱任何幻想。他們有辦法向哈馬斯施加壓力，因為他們提供資金給哈馬斯。」他又稱，對美國決定延長與卡塔爾軍事基地的協議感到「非常憤怒」，認為美國應利用該協議向卡塔爾施壓。

以色列極右財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）昨也在社交平台，指摘卡塔爾應對去年10月7日哈馬斯突襲以色列負有很大責任，稱卡塔爾是哈馬斯的贊助國，「是支持和資助恐怖主義的國家」，指摘西方政府與多哈保持密切關係是「虛偽」，他們應對卡塔爾施加更大影響力促使人質獲釋。

對於內塔尼亞的批評，卡塔爾周三表示感到震驚，其外交部發言人表示，若有關言論屬實，「內塔尼亞胡只會阻礙和破壞調解進程，其原因似乎只是為了他的政治生涯，而非優先考慮拯救無辜性命，包括以色列人質」，又指內塔尼亞胡應專注解救人質，而非關心卡塔爾與美國的戰略關係。

（法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）