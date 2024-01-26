以總理錄音外泄 轟卡塔爾資助哈馬斯

【明報專訊】卡塔爾和埃及在以色列與哈馬斯戰爭中一直擔當調解人，兩國與美國去年11月協助斡旋促成以哈達成停火一周協議，讓105名人質獲釋。不過以色列傳媒近日取得以總理內塔尼亞胡與被哈馬斯綁架的人質家屬會談時的錄音，顯示內塔尼亞胡批評卡塔爾作為調解人的角色「有問題」，斥該國資助哈馬斯。卡塔爾周三（24日）對有關言論表示震驚，認為或影響談判進程。
質疑調解人質協議角色
以色列第12頻道（Channel 12）周二播出外泄錄音，當中內塔尼亞胡本周與人質家屬會晤時說：「我沒有感謝過卡塔爾。為什麼？因為在我看來，卡塔爾在本質上與聯合國和紅十字會沒有不同，某種程度上，它甚至更有問題。我對他們（卡塔爾）不抱任何幻想。他們有辦法向哈馬斯施加壓力，因為他們提供資金給哈馬斯。」他又稱，對美國決定延長與卡塔爾軍事基地的協議感到「非常憤怒」，認為美國應利用該協議向卡塔爾施壓。
以色列極右財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）昨也在社交平台，指摘卡塔爾應對去年10月7日哈馬斯突襲以色列負有很大責任，稱卡塔爾是哈馬斯的贊助國，「是支持和資助恐怖主義的國家」，指摘西方政府與多哈保持密切關係是「虛偽」，他們應對卡塔爾施加更大影響力促使人質獲釋。
對於內塔尼亞的批評，卡塔爾周三表示感到震驚，其外交部發言人表示，若有關言論屬實，「內塔尼亞胡只會阻礙和破壞調解進程，其原因似乎只是為了他的政治生涯，而非優先考慮拯救無辜性命，包括以色列人質」，又指內塔尼亞胡應專注解救人質，而非關心卡塔爾與美國的戰略關係。