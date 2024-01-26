聯國加沙收容所遭坦克炮擊 最少12死75傷 以色列否認責任

以軍稱徹查是否哈馬斯所為

受襲的職訓中心收容約3萬人，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）加沙事務主管懷特（Thomas White）表示，兩枚坦克炮彈擊中其中一幢有800人暫住的建築物。UNRWA主任拉扎里尼（Philippe Lazzarini）稱，訓練中心有明確標示為聯合國設施，又已跟以國當局分享了坐標，稱這次攻擊是再度公然無視基本戰爭規則。巴勒斯坦官員稱以軍切斷並包圍汗尤尼斯的主要醫院，救援人員無法到場協助。

以色列起初發聲明指汗尤尼斯廣泛地區是哈馬斯成員的基地，並承認有戰鬥在有大批平民的地點附近發生。美國發聲明回應炮擊事件後，以軍再發聲明，表示經檢查作戰系統後，排除以軍攻擊設施的可能性。以軍又稱仍在徹查事件，以確認是否哈馬斯所為。

加沙戰事唯以軍用坦克

縱使聯合國官員未有指明是以色列所為，但《紐約時報》稱以軍是唯一在加沙使用坦克的參戰方。美國國務院發言人帕特爾稱他們對該中心受襲表示遺憾。

以哈戰爭爆發後，加沙230萬人口中大部分南下汗尤尼斯及其南、北方城鎮逃避戰火。以軍地面行動現已推進到加沙南部，聯合國及地方衛生官員稱以軍周三進一步深入汗尤尼斯，並包圍兩間已收容數千人的主要醫院，前一天以軍下令市內部分地區的民眾撤離，包括納賽爾和阿邁勒這兩間被包圍的醫院。

深入汗尤尼斯包圍兩大醫院

管理阿邁勒醫院的巴勒斯坦紅新月會稱，附近發生猛烈炮擊導致其辦公室外和附近一座建築物內有3人死亡，以軍又包圍紅新月會人員，並在該組織辦公室和醫院周圍設行動限制；無國界醫生組織周二晚稱，納賽爾醫院人員聽到炸彈和槍聲，850名患者和數千名避難的人無法離開，因從醫院出發的道路不通或太危險。

（路透社/CNN/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）