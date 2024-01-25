54.6%：43.1%得票率 贏新罕布什爾初選 特朗普兩連勝 黑利未言退

隨着佛羅里達州州長德桑蒂斯周日退選，新罕布什爾州成為特朗普與黑利一對一的較量。周二點逾九成票後，特朗普以54.6%得票率輕易擊敗得票43.1%的黑利，成為自1976年以來首名非現任共和黨總統參選人連奪艾奧瓦及新罕布什爾州，亦奠定其出線機會。以往沒有一名共和黨參選人在初選贏得首兩州後，而最終未能取得總統候選人提名，特朗普周二晚在新罕布什爾州發表勝利演說也提到這一點，他表示自己不會是個例外。

分析料黑利南卡州選前退出 保政治本錢

儘管在新州以逾10個百分點得票落敗，但黑利未言退選，堅稱「競賽還沒有結束」，會在下一場2月24日的南卡州初選繼續與特朗普一決高下，她周二向支持者說：「這場比賽遠未結束，還有幾十個州要選，下一個是我親愛的南卡州。」雖然黑利曾在南卡州擔任州長，但最新民調顯示，她的支持度仍以雙位數的差距落後於特朗普。

英國廣播公司（BBC）指出，黑利在擁有較多溫和派共和黨人和獨立選民的新罕布什爾州也無法擊敗特朗普，她很難指望在往後更為保守的州份能取更佳成績，金主將決定她是否值得繼續選下去。她在艾奧瓦及新州已投入大量時間及大部分競選資金拉票，結果一無所獲，若她在接下來的南卡州家鄉初選再度落敗，其處境將非常尷尬，為保政治本錢，黑利可能選擇在南卡州選民投票前退選。

拜登發聲明 視特朗普為對手

特朗普迄今黨內初選表現較2016年首次競逐總統候選人時更佳，當年他在艾奧瓦州以24%得票率敗給對手克魯茲排第二，在新罕布什爾州只以35%得票率取勝。從過往初選結果來看，黑利出線前景黯淡，因從來沒共和黨參選人在艾州和新州中沒有贏得最少一場初選，就獲黨內總統提名。美國總統拜登也預計今屆大選將再次與特朗普對決，他周二發聲明說：「現在很明顯特朗普將成為共和黨提名人，我向全國傳達的信息是這風險不能再高了。」

《華爾街日報》指出，雖然特朗普在新罕布什爾州初選大勝，但也出現了一些危險信號，他在該州失去不少共和黨人和獨立選民支持，可能左右他在11月大選的勝算。根據美聯社調查，在新罕布什爾州投票的共和黨人中，有19%人表示對特朗普若成為提名人感到非常不滿，不會在11月投票給他；同樣在上周參加艾奧瓦州黨團會議的共和黨人中，15%人表示不會在大選中支持特朗普。

（紐約時報/BBC/路透社/華爾街日報）