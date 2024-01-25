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歐去年麻疹飈44倍 英列全國衛生事件

【明報專訊】世界衛生組織（WHO）周二（23日）表示，歐洲去年麻疹個案較前一年急增近44倍，並正在持續惡化，需要採取緊急疫苗接種措施阻止疫情進一步蔓延。英國衛生安全局（UKHSA）上周五（19日）已將麻疹列為全國衛生事件，警告除非採取緊急行動提高疫苗接種率，否則英格蘭中部爆發的麻疹疫情會向外蔓延。

英格蘭中部爆發疫情恐蔓延

世衛周二指出，歐洲去年有約4.22萬宗麻疹個案，較2022年941宗病例增加近44倍，四成個案發生在1至4歲幼童身上；世衛歐洲區域53國中，有40國都通報有麻疹病例，其中俄羅斯和哈薩克病例最多，去年1至10月分別有約1萬宗。世衛表示，去年1至10月有2.1萬人因麻疹入院，5人死亡，情况令人擔憂。世衛指出，2023年區內平均完成兩劑接種率為91%，較前一年下跌1個百分點，相信過去幾年的新冠疫情令較少兒童接種麻疹疫苗，接種率下降令疫情爆發。世衛強調，接種是保護兒童的唯一方法。此外，世衛認為疫後民眾恢復出國旅遊，令跨境感染風險增加。

在英國，重災區西米德蘭茲郡（West Midlands）去年10月1日至今錄得216宗麻疹病例，另有103宗懷疑個案，大多數患者是10歲以下兒童，約八成病例來自伯明翰。UKHSA行政總裁哈里斯（Jenny Harries）表示，英國本來已消滅麻疹，但入讀小學的學童只有85%完成接種兩劑疫苗，覆蓋率遠低於建議達至群體免疫的95%標準。她警告，疫情有可能快速蔓延至其他低接種率的城鎮。

英小學疫苗覆蓋率低於建議

麻疹由麻疹病毒引起，可透過飛沫或直接接觸病人的分泌物傳播，屬高傳染性疾病，可導致嚴重併發症，足以致命。在2020至2022年間，世衛歐洲區域有約180萬人未有接種預防麻疹疫苗。

有英國醫生在《每日郵報》撰文，指英國出現麻疹疫情不僅因反疫苗人士、麻疹沒特別治療方法及已接種兒童比例不足等，亦由於之前已形成群體免疫，以致不少醫生都不清楚麻疹病徵，以致未能迅速識別和治療。麻疹亦沒有快速測試方式，需要由實驗室分析唾液樣本，或造成延誤隔離患者情况。

（衛報/法新社/BBC/每日郵報）

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