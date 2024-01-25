土耳其放行 瑞典入北約除最大障礙 匈牙利表態支持 有望今春成事

土耳其國會周二晚經過4小時辯論，在席346名議員以287：55票，4票棄權，通過確認瑞典成為北約成員國。土耳其總統埃爾多安已表明支持瑞典加入，預計數天內他將簽署相關文件，完成土耳其對瑞典的確認程序。

西方歡迎 「北約更強大和安全」

瑞典首相克里斯特松隨即表示歡迎，稱這使瑞典成為正式北約成員又邁近一步。北約秘書長斯托爾滕貝格和美國白宮國家安全顧員蘇利文皆表欣喜，稱瑞典的加入將使北約「更強大和更安全」。斯托爾滕貝格周二促請匈牙利「盡可能完成該國的確認」。從匈牙利在芬蘭入北約的過程上跟隨土耳其的做法來看，普遍預計歐爾班政府稍後亦會支持瑞典「入約」。匈牙利國會現正休會至2月中旬，總理歐爾班周二致信邀請瑞典首相克里斯特松早日訪布達佩斯就「共同關心事宜」磋商。該信寫道：「我相信更深入的談話有助鞏固我們兩國及政府之間的信任，進而加強我們政治和安全的安排。」

多國放寬出口軍火到土助「入約」

2022年2月俄羅斯發起「特別軍事行動」入侵烏克蘭，其一考量便是不滿北約東擴欲讓烏國入約，惟俄方行動亦引發瑞典和芬蘭國安威脅，兩國在同年5月打破維持兩個多世紀的軍事不結盟立場，申請加入北約。按程序，申請國須獲得現有北約成員國全體同意才可加入，當芬蘭於去年4月初已躋身北約，但瑞典卻被土耳其和匈牙利拖延批核，使北約領導人擔心俄羅斯總統普京利用土耳其和匈牙利兩國親俄領袖，製造北約分裂。土耳其因不滿瑞典庇護土耳其定性為「恐怖組織」的庫爾德工人黨等分離組織成員，阻撓瑞典加入北約，促使瑞典推出反恐法可驅逐庫爾德族出境或批准引渡，以及撤銷對土耳其的武器禁運。

北約其他成員國也致力協助瑞典加入北約，例如芬蘭、加拿大、荷蘭放寬了出口軍火到土耳其的政策；美國國務卿布林肯3個月內兩訪土耳其，表示確認瑞典的「入約」資格有利美國國會批准出售F-16戰機給土耳其。

瑞典加入北約，將加強北約軍事聯盟的海空能力，改善對波羅的海、北極的部署，也會消除普京指西方不團結的譏諷。

（法新社/路透社/衛報/華盛頓郵報）