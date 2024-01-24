紅海戰續 美英戰機再聯炸胡塞

美國國防部在與英國、澳洲、巴林、加拿大、荷蘭的聯合聲明中表示，對胡塞武裝目標實行8次打擊，包括地下儲存設施、導彈和胡塞武裝的其他軍事能力，強調這些精準打擊是為了破壞和削弱胡塞武裝用來威脅全球貿易和無辜海員生命的能力。

英國國防部表示，英國戰機使用精確制導炸彈襲擊了薩那機場附近多個目標。胡塞則指其控制區域內發生18次襲擊。空襲發生前幾小時，胡塞宣稱襲擊位於亞丁灣的美軍貨船「海洋爵士」號（Ocean Jazz ）。美國國防部聲明表示，並未接獲相關襲擊報告，指「海洋爵士」號一直與美國海軍中央司令部保持聯繫。

自去年10月以哈戰爭爆發以來，胡塞使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。美國和英國本月12日聯手對胡塞目標發動空襲。

智庫：美誤判深陷區域戰

有分析認為，美國總統拜登無條件支持以色列對抗哈馬斯，令美國陷入拜登政府聲稱努力避免的局面。智庫「世紀國際」（Century International）的高級研究員兼主任坎巴尼斯（Thanassis Cambanis）指出，「不幸的是，我們現在深陷一場區域戰爭，所有相關方都作出了最糟糕的誤判」。坎班尼斯認為，拜登政府對以色列的支持，並拒絕利用其影響力逼以色列結束戰爭，加劇地區局勢升級。

（法新社/獨立報）

（以色列-哈馬斯戰爭）