美媒：以倡哈馬斯高層出走 換停火釋人質

CNN引述知情官員稱，以色列讓哈馬斯領袖離開加沙的建議，在最近的幾周的商討中兩度提及，一次是上月在波蘭華沙由以色列情報機構摩薩德局長巴爾內亞提出，他當時會見美國中情局局長伯恩斯及卡塔爾首相穆罕默德，之後本月與美國國務卿布林肯會談中再次提及。惟穆罕默德認為以色列的建議行不通，因為哈馬斯不會相信高層離開加沙後，以軍就會停止軍事行動。

以軍至今仍未能擒殺哈馬斯在加沙的任何最高層領袖，包括相信匿藏在地道的哈馬斯加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar），且以方估計哈馬斯仍有七成戰鬥力。CNN指出，以色列同意供安全通道讓哈馬斯高層離開，盼可削弱該組織在加沙的控制力，同時也讓以色列繼續追蹤在海外的哈馬斯目標。

加沙南部歷1月最血腥戰鬥

Axios周一引述以色列官員報道，以軍透過卡塔爾及埃及向哈馬斯提出暫時停火兩個月，換取哈馬斯分階段釋放在加沙餘下人質。根據提議，以軍會從加沙主要人口中心撤出、容許巴勒斯坦平民逐步返回加沙北部及加沙市，但同時強調不會同意完全結束戰爭。以官員稱，現等待哈馬斯回覆。

巴勒斯坦官員周一表示，加沙爆發今年1月以來最血腥戰鬥，以軍首次推進到加沙南部城市汗尤尼斯以西的馬瓦西區（al-Mawasi），衝入當地一間醫院，拘捕醫護人員。加沙衛生部發言人基德拉稱，汗尤尼斯一夜之間最少50人喪生，而醫療設施被圍困意味數十死傷者無法得到救援。巴勒斯坦紅新月會表示，以軍坦克包圍了汗尤尼斯另一家醫院，為該人道救援組織的總部所在。

24以軍加沙喪生 單日最多

以軍則表示，24名士兵周一在加沙南部喪生，是以哈戰爭爆發以來單日最多士兵折損。以軍發言人哈加里昨稱，一輛坦克被榴彈擊中；以傳媒稱，坦克內兩名士兵死亡。同日，兩棟兩層高的建築爆炸後壓死多名在內或附近的以兵。以軍表示建築物爆炸可能是以方部隊在那裏埋了地雷，準備拆卸相關建築及周圍基建。

（CNN/路透社/AXIOS）

（以色列-哈馬斯戰爭）