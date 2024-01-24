明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美媒：以倡哈馬斯高層出走 換停火釋人質

【明報專訊】以色列與哈馬斯的戰爭至今持續近4個月，美國有線新聞網絡（CNN）周一（22日）引述知情官員報道，以色列最近提出讓哈馬斯高層離開加沙，作為更廣泛停火協議一部分，但預計哈馬斯不會接受。新聞網站Axios同日報道，以色列提出暫時停戰兩個月，換取哈馬斯釋放所有人質。

CNN引述知情官員稱，以色列讓哈馬斯領袖離開加沙的建議，在最近的幾周的商討中兩度提及，一次是上月在波蘭華沙由以色列情報機構摩薩德局長巴爾內亞提出，他當時會見美國中情局局長伯恩斯及卡塔爾首相穆罕默德，之後本月與美國國務卿布林肯會談中再次提及。惟穆罕默德認為以色列的建議行不通，因為哈馬斯不會相信高層離開加沙後，以軍就會停止軍事行動。

以軍至今仍未能擒殺哈馬斯在加沙的任何最高層領袖，包括相信匿藏在地道的哈馬斯加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar），且以方估計哈馬斯仍有七成戰鬥力。CNN指出，以色列同意供安全通道讓哈馬斯高層離開，盼可削弱該組織在加沙的控制力，同時也讓以色列繼續追蹤在海外的哈馬斯目標。

加沙南部歷1月最血腥戰鬥

Axios周一引述以色列官員報道，以軍透過卡塔爾及埃及向哈馬斯提出暫時停火兩個月，換取哈馬斯分階段釋放在加沙餘下人質。根據提議，以軍會從加沙主要人口中心撤出、容許巴勒斯坦平民逐步返回加沙北部及加沙市，但同時強調不會同意完全結束戰爭。以官員稱，現等待哈馬斯回覆。

巴勒斯坦官員周一表示，加沙爆發今年1月以來最血腥戰鬥，以軍首次推進到加沙南部城市汗尤尼斯以西的馬瓦西區（al-Mawasi），衝入當地一間醫院，拘捕醫護人員。加沙衛生部發言人基德拉稱，汗尤尼斯一夜之間最少50人喪生，而醫療設施被圍困意味數十死傷者無法得到救援。巴勒斯坦紅新月會表示，以軍坦克包圍了汗尤尼斯另一家醫院，為該人道救援組織的總部所在。

24以軍加沙喪生 單日最多

以軍則表示，24名士兵周一在加沙南部喪生，是以哈戰爭爆發以來單日最多士兵折損。以軍發言人哈加里昨稱，一輛坦克被榴彈擊中；以傳媒稱，坦克內兩名士兵死亡。同日，兩棟兩層高的建築爆炸後壓死多名在內或附近的以兵。以軍表示建築物爆炸可能是以方部隊在那裏埋了地雷，準備拆卸相關建築及周圍基建。

（CNN/路透社/AXIOS）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人質 哈馬斯 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞