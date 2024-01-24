加國削留學簽證 紓住房醫療壓力 兩年臨時措施 撤部分私校畢業國際生工簽資格

獲批簽證減35% 部分省名額減半

根據移民、難民和公民事務部（IRCC）聲明，在新措施下今年計劃批准的國際學生簽證數量約為36萬個，比去年減少35%。2025年的批准數量將在今年底重新評估後再行公布。IRCC表示，已根據人口設立各省和地區的上限，國際學生人數增長「最不可持續」的省份留學生名額減得最多。米勒透露，包括安大略省在內的一些省份可能減少逾50%的新批學生簽證數量。

碩士博士生不受影響 中小學不受限

新限制適用於修讀文憑或本科課程的學生，申請碩士和博士課程的學生簽證數量不受影響。IRCC部長米勒（Marc Miller）解釋，這是為了留住「聰明人」。另外，學生簽證續簽不受新政影響；中小學的留學生簽證也不在新的限制範圍內。現有留學簽證持有者也不受影響。為了實施新上限，今年1月22日起提交給IRCC的每份學生簽證申請，將需要附上一份省或地區的證明信。

IRCC還宣布，今年9月起，在私立學院就讀公立學院與私校合作課程的國際學生，將沒有資格獲得畢業後工作簽證（PGWP）。IRCC解釋，雖然這些課程近年吸引國際學生，但受到的監管較少，存在漏洞。

本科生配偶不再享開放工簽資格

不過，IRCC宣布，碩士課程或其他短期碩士課程畢業的國際學生仍可申請3年期工作簽證。另外，除碩士和博士課程國際留學生的配偶外，包括本科及大學課程在內的其他學習級別國際留學生的配偶，將不再有資格申請開放式工作簽證。

根據IRCC資料，國際教育每年為加拿大經濟貢獻超過220億加元（1277億港元），並支持逾20萬個就業職位。不過，加拿大的外國學生人數在十年內增加了兩倍，2023年批出近100萬個學生簽證。

加拿大人口在移民推動下快速增長，對醫療保健、教育等服務構成壓力，並推高居住成本。外國留學生湧入加劇住房短缺問題。這些問題影響自由黨籍總理杜魯多的支持率，民調顯示，如果現在舉行選舉，他會輸掉。

大學界憂致學生轉他國求學

針對留學生系統，米勒在蒙特利爾對記者說：「這有點混亂。是時候收緊了。」他表示，新措施並非針對個別留學生。IRCC指出，近年來一些機構大幅提高國際學生招生人數以增加收入，但愈來愈多學生抵加後「卻沒有獲得成功所需的適當支持」。他指國際留學生人數大增也給住房、醫療保健等社會服務帶來壓力。米勒補充說，減少人數主要有助降低租金價格。

代表全國高等教育機構的加拿大大學學會在聲明中表示，擔心留學生配額將「給一個已經備受壓力的系統百上加斤」，指要求每份簽證申請包含來自省或地區的證明信，可能會顯著影響處理時間，最終導致學生選擇在其他國家求學。加拿大的宣布並沒特別提及或說明新措施對港人「救生艇計劃」的影響，但有升學專家估計影響不大（見另稿）。

（路透社/彭博社/BBC）