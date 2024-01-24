研究：驗血可早15年預測阿茲海默症

辨認特定蛋白 異於腰椎穿刺舊法

世衛數據顯示，目前估計全球有超過5500萬人患腦退化症，並以每年1000萬宗個案的速度增加，當中六成至七成屬於阿茲海默症。要準確測出阿茲海默症，目前主要透過昂貴的入侵性測試如腰椎穿刺術取得脊髓液或斷層掃描來確認，過程往往要花費長時間。不過，根據瑞典哥德堡大學周一（22日）在JAMA神經學期刊發表一份經同行驗證的研究報告，一種名為p-tau217免疫分析（immunoassay ）的血液測試，在全部786名病人8年的測試期中，於辨認導致阿茲海默症有關p-tau217蛋白上達到97%準確性，p-tau217在血液中的水平愈高，病人患阿茲海默症的程度亦愈嚴重，這與取得脊髓液或斷層掃描的結果相若。

沒有參與測試的英國瑪麗皇后大學臨牀神經學教授馬紹爾（Charles Marshall）說，這類血液測試有望改善那些出現記憶力問題要尋求協助者，最終能確保他們從愈來愈多的阿茲海默症治療上得益，但他警告在大規模推出前，仍要更多證據證明成效。

（金融時報/每日郵報）