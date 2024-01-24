假拜登錄音籲勿投票 團體憂「政治深偽」促管AI

新罕布什爾州向來是初選首站，但民主黨全國委員會決定今年在有大量非裔人口的南卡羅萊納州打頭陣，不過新州堅持先舉行。拜登為此沒有參加這場初選，其名字沒出現在該州初選選票上，但拜登支持者呼籲選民可在選票上填上拜登的名字以示支持。

美國全國廣播公司（NBC）周一報道，新罕布什爾州選民在過去的周末收到假冒拜登的自動語音電話，首句是拜登常講的話：「真是一派胡言（malarkey）。」然後說：「你知道投票給民主黨的價值，我們的選票很重要，重要的是請將你的選票留到11月的大選……周二投票只會讓想特朗普再次當選的共和黨人如願。你這一票可以左右11月大選，而非在周二。」電話的來電顯示是新罕布什爾州前民主黨主席沙利文（Kathy Sullivan）的個人手機號碼，沙利文目前在該州協助營運一個支持拜登的政治組織。沙利文隨即表示，這些電話在未經她同意下擅自連繫其個人手機號碼，批評這是干預選舉，是對民主的攻擊，「顯然想傷害拜登」。反騷擾電話應用程式Nomorobo估計，這些電話被撥打5000至2.5萬次。英國廣播公司（BBC）指出，美國沒有規定在初選中投票的人不能在大選中投票，因此沒有理由要「保留」其一票。

白宮警示新興技術播假資訊風險

NBC引述專家指出，這通電話似乎是AI製造的假語音。新罕布什爾州總檢察長辦公室發聲明稱，雖然電話中的聲音聽起來像是拜登的聲音，但初步迹象顯示這是人工生成，指這涉及「不法企圖」，有意擾亂該州初選，呼籲選民無視這些信息。白宮周一也證實拜登沒有為該通電話錄音，並表示事件突顯新興技術帶來的挑戰，尤其在11月大選前。白宮發言人讓-皮埃爾說：「總統已明確表示深偽（deepfake）存在風險，新興技術會加劇假圖像及錯誤資訊的傳播。」

政治專家一直擔心這類深偽語音和影片會在今年大選大量出現。消費者權益組織Public Citizen呼籲聯邦選舉委員會規管在競選廣告中使用AI，該組織總裁韋斯曼說：「政治深偽的時刻已到來。政策制定者必須盡快推出保護措施，否則我們將面臨選舉混亂。」

新罕布什爾初選結果今揭盅

另一方面，美國前駐聯合國大使黑利周二在新罕布什爾州最後拉票，該州初選結果預計本港今晨揭盅。新罕布什爾州被視為黑利阻止特朗普出線的最後機會，但民調顯示，她在該州支持度近日被特朗普拉開至雙位數差距。

（路透社/衛報/BBC/紐約時報）