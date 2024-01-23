哈馬斯報告：突襲抗以必要 有失誤非針對平民

哈馬斯這份為題為《我們的敘述……為何發動阿克薩洪水》報告，為其突襲行動辯護，指出這是「對抗以色列針對巴勒斯坦人民所有陰謀的必要一步和和正常回應」。報告稱避免傷害平民是哈馬斯武裝力量「卡桑旅」戰士的宗教和道德承諾，「若有任何針對平民的情况，那是在與佔領軍的對抗過程中意外發生的」。

報告又指出，由於以色列的安全及軍事系統迅速崩潰，以及加沙附近地區引發的混亂，襲擊期間「可能出現了一些失誤」，「由於以軍和警察的混亂，許多以色列人被他們殺死」。報告也提及戰後加沙的問題，強調巴人有能力決定其未來及處理其內部事務，「世界上任何一方都無權代表他們作決定」。

美評估：以軍僅殲三成哈馬斯

以哈戰爭持續逾3個月，《華爾街日報》周日報道，美國情報機構評估以軍目前僅殺死二成至三成哈馬斯武裝分子，遠未達以色列聲稱要「殲滅」該組織的目標。證實這份評估報告的美國官員還透露，美方評估哈馬斯仍有足夠彈藥，繼續打擊以色列及加沙境內以軍幾個月。

目前仍有逾百被哈馬斯綁架的以色列人在加沙，一批人質家屬昨闖入耶路撒冷國會一個委員會會議（圖），要求議員們採取更多措施營救人質。

（半島電視台/法新社/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）