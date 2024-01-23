新罕布什爾選前 佛州州長退選撐特朗普

德桑蒂斯策略未奏效 基本盤重疊招敗

45歲的德桑蒂斯上周在艾奧瓦州首場總統提名戰中，以落後特朗普30個百分點的得票率排第二，僅以兩個百分點壓過黑利。德桑蒂斯周日下午在社交平台發布影片宣布中止競選，承認沒有明確取勝路徑，不能要求支持者再投入時間和資源，並表示自己會支持特朗普，「很明顯大多數共和黨初選選民希望再給特朗普一次機會，他們看到他的總統任期被無情抵抗所阻撓，他們看到民主黨人至今仍利用法律戰來攻擊他」。德桑蒂斯承認與特朗普在新冠疫情等議題上存在分歧，但認為對方比現任總統拜登優勝，而且共和黨不能回到昔日守舊派，也不能回到黑利所代表的「經重新包裝、炒冷飯式的法團主義（corporatism，指涉精英政治）」。

保守派的德桑蒂斯前年11月以近20個百分點優勢輕鬆連任佛州州長，曾被視為最有力阻止特朗普再獲總統提名的共和黨人。惟特朗普遭連串刑事起訴，反提高其聲勢，且德桑蒂斯押注保守政策未奏效，競選陣營又有內訌和超支等問題，各種因素導致他始終未能動搖特朗普的基本盤。

《紐約時報》指出，德桑蒂斯連任初期在黨內支持度原與特朗普不相上下，但未打鐵趁熱宣布競選，等到佛州議會通過一系列取悅右翼選民的保守派法律才行動，錯失先機。德桑蒂斯去年簽署法令禁止懷孕6周以上的婦女墮胎，但未能動搖福音派白人選民對特朗普的支持，許多反墮胎選民反欣賞特朗普任命的最高法院保守派大法官協助推翻女性墮胎權最重要指標的「羅訴韋德案」。德桑蒂斯一名金主坦言，問題出在其基本盤跟特朗普重疊，「這基本盤還是特朗普所創」。其另一金主則認為，特朗普面對的官司「似乎激發其基本盤走出來投票和捐款」。

黑利押注新罕布什爾背水一戰

黑利周日回應道：「現在只剩下一個男人和一位女士（競選）了……願最佳的女人獲勝。」黑利將資源重點放在新罕布什爾，上月在該州支持度曾逼近特朗普，但最新民調顯示特朗普優勢重新擴大至11個百分點。美媒分析若她未能在新罕布什爾擊敗特朗普，之後很難再在其他州份獲勝。

（金融時報/CNN/華盛頓郵報）