海外新生跌 英大學降門檻挽財困

補貼本地生 靠國際生拓財源

目前英國大學學士學位的本地生學費為每年上限9250鎊（約9.2萬港元），近10年幾乎不變，代表全國頂尖大學的羅素集團（Russell Group）估計，大學平均每年要補貼每名本地生2500鎊（約2.5萬港元），亦因此愈來愈多大學依重國際學生的學費收入。英格蘭高等教育獨立監管機構「英國學生事務辦公室」早前發表的2023年財政可持續報告就估計，英國大學收取非歐盟海外生學費的比例，將由目前的19%，增加至2025-26年的24%。

《金融時報》周日（21日）報道，根據英國聯招系統UCAS公布截至去年6月、即2023至24年度入學死線的數據，去年有518,865名非歐盟學生報讀英國大學，增幅3.6%，是6年來最小增幅，也遠低於2022年的11.6%。有大學領導層向《金融時報》表示，海外生實際入讀數據比UCAS的數字更差，因有些學生在繳交學費首期後會放棄赴笈英倫。

印度孟加拉尼日利亞申請跌幅大

有三分之一海外生用作管理大學入學的網上平台Enroly本月發表數據，顯示今個學年海外生繳交學費首期的數字大跌37%。數據顯示，印度和孟加拉等亞洲國家和非洲尼日利亞是跌幅最大的國家。

英國首相辛偉誠將減少移民人數列為政府主要目標，過去兩個月接連推出針對海外學生的措施，包括禁止碩士生攜家眷赴英，又正審視容許海外生畢業後可逗留和工作至少兩年的措施。《金融時報》的報道指部分大學私下警告，政府這些措施令海外生申請人數大跌，其中一直是英國大學主要收生來源地的印度和尼日利亞等國，申請數字大減超過三分之一。

大學蝕錢 團體轟政策不友善

代表140家大學的倡導團體「英國大學」（Universities UK），其行政總裁斯特恩（Vivienne Stern）指出，高等教育界每年為英國經濟帶來710億鎊（約7051億港元）收益，但現政府對海外生不友善的態度，則令海外生對英國大學的熱情冷卻。他說：「我們明白公共財政的壓力，但是我的信息是：『如果你們幫不了手，最少也不要令問題進一步惡化』。」

由羅兵咸永道做的一項研究顯示，國際學生人數下跌、學費凍結、薪酬開支增加等，令英國高等教育業面對「完美風暴」，預計2023至24年度有四成大學蝕錢。屬於羅素集團的約克大學，為了應對財政壓力，已將海外生的入學要求降低。

教育部指出，當局正在從減少移民和吸引最頂尖學生到英國大學上取得平衡，並會密切監察高等教育界的財政健康。

（金融時報）