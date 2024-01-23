西方防黑金阻炒樓退場 東南亞搶資金熱推

在金融海嘯及隨後的歐債危機後，歐洲多國紛紛推出黃金簽證項目，作為吸納投資移民的用途，但項目為當事國帶來的好處愈來愈受到質疑。英國前年2月取消投資者簽證計劃，內政部去年初報告指少數外國投資者與貪腐或有組織罪行有關的潛在風險很高。葡萄牙去年2月宣布取消以購買房產取得黃金簽證的路徑，以打擊房地產炒賣，荷蘭同期宣布今年1月起取消黃金簽證，另外西班牙也在醞釀取消類似項目。在俄軍侵烏後，歐盟已呼籲成員國取消黃金簽證項目，以避免俄國富豪藉此繞過制裁，去年10月報告更點名指控5個加勒比海國家的黃金簽證被中、俄和伊朗公民濫用，成為安全風險。

對比之下，東南亞國家反而開始推出「黃金簽證」來吸取資金。印尼去年8月的項目，容許投資者在印尼成立總值250萬美元的公司後可獲5年期簽證，10年期簽證則要500萬美元。

馬來西亞2021年重啟「第二家園」簽證計劃，去年12月重新放寬門檻，最低申請年齡門檻由35歲下調至30歲，存款門檻則由100萬令吉存款，改為分成銀、金和白金3級，分別存款50萬、200萬和500萬令吉，以獲5年、10年及永久居留權。泰國2022年也推出可居留長達10年的簽證計劃。

（綜合報道）