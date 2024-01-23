澳停黃金簽證 指不符國家需要 經濟貢獻考量 改政策吸更多技術移民

澳洲執政工黨政府去年12月發表新版本「移民戰略」，尋求將新移民入境人數減少至新冠疫情前水平，措施包括打擊濫用學生簽證行為，加強吸引技術移民以填補經濟缺口。及至昨日，政府停收各類「商業創新和投資移民計劃」（BIIP）簽證新申請，「重大投資者簽證」（SIV）也因此取消，受外界矚目。

85%成功申請者來自中國

作為BIIP的4個分流選項之一，SIV的性質如同此前在歐洲普遍的「黃金簽證」（見另稿）。按原本規定，SIV申請者在數個種類的基金合共投資最少500萬澳元（約2576萬港元），就可取得5年居留權，從而鋪路申請永久居留權。政府數據指自2012年推出SIV以來，85%成功申請者都來自中國。

奧尼爾周一在聲明指出，這簽證計劃顯然未讓國家及經濟從移民制度中得益。她在2022年已提出要檢視這簽證計劃，指沒理由為富裕移民保留特殊移民機制。她當時表示有關簽證讓每個澳洲人都付出代價，因簽證申請者通常在人生較後階段、職業生涯結束時移民澳洲，基本上是為退休而來。澳洲傳媒亦關注BIIP計劃遭濫用問題，最近報道指有自中國的罪犯及涉貪官員藉此取得澳洲公民權。

調查：技術移民經濟貢獻較多

澳洲智庫格拉頓研究所2022年9月發表報告，指SIV為政府提供的稅收很微乎其微，但為新抵埗移民提供的支援造成重大經濟損失。澳洲公營廣播機構SBS昨引述一項澳洲移民制度調查，指技術移民終其一生為澳洲經濟所作的貢獻，較投資移民多約30萬澳元（約154萬港元）。

（彭博社/BBC/SBS/Investment Migration Insider）