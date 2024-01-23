「神廟只象徵死亡破壞」 穆斯林未忘血腥教派衝突

30年前印度教暴徒毁寺 燒死穆斯林

印度穆斯林約佔全國人口14%。阿約提亞市300萬人，穆斯林佔約50萬人。一些穆斯林表明擔心他們今後受襲風險，會為朝聖而至的印度教徒趨增而擴大。居於阿約提亞的52歲穆斯林沙希德（Mohammed Shahid）依然記得30年前清真寺被毁事件，其父被暴徒追逐用玻璃瓶毆打及活生生燒死。他說：「於我而言，神廟只象徵死亡與破壞。」

社運人士斥分化製宗教緊張

社運人士哈桑（Tahira Hasan）表示穆斯林並不介意有印度教廟，問題在於「有人利用宗教敬拜場所分化社會，製造敵意和利用宗教製造緊張」。

印度教-穆斯林文化基金會（IICF）為化解當地教宗衝突，上周宣布在距羅摩神廟約25公里外，靠眾籌另建以先知穆罕默德命名的清真寺，準備今年5月動土，以3、4年興建。

不過IICF乃2019年最高法院判決巴布里清真寺紛糾案，要求政府撥地交信託基金建寺的產物。基金會15名成員，包括執政人民黨人。

（路透社/半島電視台）