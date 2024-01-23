印爭議神廟隆重開光 莫迪競選連任揭序幕

印度總理莫迪、「亞洲首富」印度信實工業董事長安巴尼（Mukesh Ambani）等近7000名各界權貴名人，昨天冠蓋雲集北方邦阿約提亞（Ayodhya），數以萬計印度教徒揮旗跳舞和奏樂，把古城擠得水泄不通，天上還有軍機撒花瓣，為的是慶祝他們期待已久的羅摩神廟終在相傳印度教神祇羅摩的誕生地開光啟用的歷史時刻。

羅摩神廟預計造價2.4億美元（18.7億港元）。它由東至西長116米，寬76粉，高49米，以粉紅色砂岩和印度教傳統風格興建，有392根柱支撐，全廟柱身和牆壁展現神祗精美雕塑。印度教右翼組織稱要把阿約提亞打造成為印度教徒主義的象徵和聖城，一如梵蒂岡和麥加的地位。

民族主義政治遺產 拉攏北方邦印度教徒

神廟雖建好了七成，可能尚需數年才能工，但是今起正式向信眾開放，標誌着總理莫迪所屬人民黨達成了三大目標之一的「重建羅摩神廟」宏願，也有利執政黨提前為大選造勢。籠絡北方邦和印度教徒，對莫迪及其人民黨在今年4月至5月大選爭取佳績具關鍵作用。

莫迪在典禮上稱此為「新時代之始」。他說：「羅摩不是爭議，是解決。繼興建神廟，我們發誓要建立一個富能力、成功、漂亮和神聖的印度。」

不過最大在野國大黨等異見者批評莫迪和這個神廟項目損害了印度1947年立國的宗教包容理念，印度穆斯林則愈益覺得不被莫迪政府關心。

典禮過程由電視直播全國，政府宣布全國周一休假最少半天。惟印度教與穆斯林關係緊張的城鎮明顯保安加強。

印度教是該個逾14億人口國家的最大宗教，佔有宗教信仰人口的八成，其次才是穆斯林。

阿約提亞既為印度教重要神祇誕生地，對印度教徒別具神聖意義，可是16世紀信奉伊斯蘭的蒙兀兒帝國統治者卻在那兒建了一座巴布里（Babri）清真寺。印度教民族主義人士視該清真寺為印度教徒被征服的恥辱印記，從1980年代便推動在原址建羅摩神廟的「羅摩誕生地運動」。

昔強拆清真寺者今執政 穆斯林憂更受壓

1992年12月，人民黨率近10萬名印度教徒為建羅摩神廟而拆毁巴布里清真寺，引發印度立國以來最嚴重血腥教派騷亂，造成2000人喪命，尤以穆斯林居多。

該事件動搖了印度追求世俗政治秩序的立國基調，而煽動印度教眾拆清真寺的，正是一群今日執政人民黨的黨員，包括人民黨領袖前副總理阿德瓦尼、前黨主席喬希等。2019年11月，印度最高法院裁定印度教徒可在該址興建羅摩廟，被視為莫迪一大政治勝利。2020年8月，莫迪主持羅摩神廟奠基禮。

莫迪執政後加強印度教徒地位和利益，又通過了2019年具爭議的《公民身分修正案》、褫奪穆斯林聚居的克什米爾特殊自治地位，使穆斯林屢受壓抑。有民眾擔心阿約提亞會引發雪球效應，使穆斯林進一步受壓。

（華爾街日報/彭博社/法新社/路透社/半島電視台/印度斯坦時報）