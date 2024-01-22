學者：華默許1027行動 不願任何一方全勝

公安部高調宣電騙家族被捕 外交部籲止戰促和

三兄弟聯盟發起1027行動後，儘管中國公安部高調公布涉及緬北電騙家族成員被捕或死亡的消息，惟外交部論述一直是敦促各方立即停火止戰，以和平方式解決分歧，避免事態升級，並採取切實有效措施確保中緬邊境安全穩定。外交部同時與軍政府保持聯繫，部長助理農融去年11月3至5日訪緬會見緬甸副總理兼外長丹穗。其後緬甸戰事升溫，解放軍南部軍區11月底在中緬邊境作實戰演練，海軍第44批護航編隊同期到訪仰光。外交部發言人汪文斌11月29日強調，中方「始終尊重緬甸主權和領土完整，堅定支持緬方推進和平進程」。

至12月14日，外交部發言人毛寧確認，自戰火爆發後，中方「堅持不懈在做緬甸相關各方的止戰促談工作，推動局勢緩和降溫」，緬軍和果敢、德昂、若開軍在中國境內舉行和談，就臨時停火和保持對話等事項達成協議。

觀察家稱緬甸各方一度停止大型戰鬥，惟到本月3日，有境外炮彈落入接壤果敢的中國雲南南傘鎮，5人受傷，汪文斌翌日對有中方人員傷亡表明強烈不滿，已向有關方面提出嚴正交涉，重申要求緬北衝突各方立即停火止戰，避免中緬邊境安寧和中方人員安全再受危害。本月12日，緬甸政府軍與三兄弟聯盟在中國斡旋下再達成協議，同意撣北停火。

與緬軍民地武雙方保持關係 牽線和談

韓恩澤向本報指出，中國一直與緬甸軍政府和各支民地武分別保持關係，中方跟部分民地武的關係更甚佳，例如2017至2019年由7、8個民地武組成的「北方聯盟」與緬甸軍政府的和談便是由中國促成，雙方在雲南昆明和瑞麗談判。另外，果敢軍1960年代曾接受緬共整編，1989年後時任領袖彭家聲曾到訪北京，惟他晚年否認接受中共援助及培訓。

韓恩澤：默許料因軍政府未積極打擊電騙

韓恩澤猜測，中國應有默許緬甸反抗武裝勢力發動「1027行動」，部分原因出於軍政府此前未有積極回應及配合打擊跨境電騙，因而向反抗勢力尋求協助。他上月初接受本報訪問時指出，北京對緬甸政治分裂和衝突的一貫立場雖是呼籲雙方「自行解決問題」，但預測果敢軍奪回老街並鞏固撣北勢力後，中方應會積極干預，防止果敢軍等抵抗勢力將訴求擴展至奪取整個緬甸，因這有違中方利益。

美國自由亞洲電台本月中旬引述一名軍政府前官員稱，雙方同意停火只因受中方壓力，協議應不會長久。這也有迹可尋，三兄弟聯盟成員TNLA本月13日控訴政府軍違反中方斡旋協議，稱對方襲擊位於撣北皎脈的TNLA軍事據點。

（環球經緯）