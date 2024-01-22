學者：華默許1027行動 不願任何一方全勝

【明報專訊】新一輪反緬軍戰鬥的導火線「1027行動」，被認為背後得到中方默許，惟在反對派與民地武勢如破竹之際，中方去年12月初起斡旋緬甸軍政府與「三兄弟聯盟」和談，並達成一些臨時停火協議。專研東南亞國家與中國關係的香港大學政治與公共行政學系副教授韓恩澤同意中方默許1027行動的猜測，他向本報表示，外界雖普遍知悉中國與緬甸軍政府關係密切，但其實北京跟三兄弟聯盟成員果敢軍的關係也源遠流長，中方如今不願看見緬甸衝突有任何一方大獲全勝。
公安部高調宣電騙家族被捕 外交部籲止戰促和
三兄弟聯盟發起1027行動後，儘管中國公安部高調公布涉及緬北電騙家族成員被捕或死亡的消息，惟外交部論述一直是敦促各方立即停火止戰，以和平方式解決分歧，避免事態升級，並採取切實有效措施確保中緬邊境安全穩定。外交部同時與軍政府保持聯繫，部長助理農融去年11月3至5日訪緬會見緬甸副總理兼外長丹穗。其後緬甸戰事升溫，解放軍南部軍區11月底在中緬邊境作實戰演練，海軍第44批護航編隊同期到訪仰光。外交部發言人汪文斌11月29日強調，中方「始終尊重緬甸主權和領土完整，堅定支持緬方推進和平進程」。
至12月14日，外交部發言人毛寧確認，自戰火爆發後，中方「堅持不懈在做緬甸相關各方的止戰促談工作，推動局勢緩和降溫」，緬軍和果敢、德昂、若開軍在中國境內舉行和談，就臨時停火和保持對話等事項達成協議。
觀察家稱緬甸各方一度停止大型戰鬥，惟到本月3日，有境外炮彈落入接壤果敢的中國雲南南傘鎮，5人受傷，汪文斌翌日對有中方人員傷亡表明強烈不滿，已向有關方面提出嚴正交涉，重申要求緬北衝突各方立即停火止戰，避免中緬邊境安寧和中方人員安全再受危害。本月12日，緬甸政府軍與三兄弟聯盟在中國斡旋下再達成協議，同意撣北停火。
與緬軍民地武雙方保持關係 牽線和談
韓恩澤向本報指出，中國一直與緬甸軍政府和各支民地武分別保持關係，中方跟部分民地武的關係更甚佳，例如2017至2019年由7、8個民地武組成的「北方聯盟」與緬甸軍政府的和談便是由中國促成，雙方在雲南昆明和瑞麗談判。另外，果敢軍1960年代曾接受緬共整編，1989年後時任領袖彭家聲曾到訪北京，惟他晚年否認接受中共援助及培訓。
韓恩澤：默許料因軍政府未積極打擊電騙
韓恩澤猜測，中國應有默許緬甸反抗武裝勢力發動「1027行動」，部分原因出於軍政府此前未有積極回應及配合打擊跨境電騙，因而向反抗勢力尋求協助。他上月初接受本報訪問時指出，北京對緬甸政治分裂和衝突的一貫立場雖是呼籲雙方「自行解決問題」，但預測果敢軍奪回老街並鞏固撣北勢力後，中方應會積極干預，防止果敢軍等抵抗勢力將訴求擴展至奪取整個緬甸，因這有違中方利益。
美國自由亞洲電台本月中旬引述一名軍政府前官員稱，雙方同意停火只因受中方壓力，協議應不會長久。這也有迹可尋，三兄弟聯盟成員TNLA本月13日控訴政府軍違反中方斡旋協議，稱對方襲擊位於撣北皎脈的TNLA軍事據點。