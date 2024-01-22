協調近一年 「三兄弟聯盟」燃進攻火頭 緬反對派民地武攜手 衝擊軍政府

剿電騙為名展「1027行動」 截中緬貿易要道

外界普遍認為，去年10月20日有最少4名中國人從果敢電騙園區逃走失敗被殺引發關注，由果敢軍、德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍（AA）組成的三兄弟聯盟，以此為契機發起1027行動，首周已攻下撣邦北部中緬邊境的口岸城鎮清水河（Chinshwehaw），其後奪取敵方逾200個軍事據點，以及鄰近接壤中國邊境的滾弄（Kunlong）、勐古（Mongko）、臘戌（Lashio）、戶板（Hopang）和南坎（Namhkam）5個城鎮主要地方，切斷並控制中緬貿易要道。

抵抗勢力遍地開花 緬14省邦12受敵

多個在2021年軍方政變後零星行動的武裝勢力聞風而起。至11月底，敏昂萊領導的政府軍已在全國14個邦和省的其中12個受敵。在中南部克耶邦，克倫尼民族保衛軍（KNDF）致力奪取當地首府壘固。在西北部欽邦，欽族抵抗組織尋求加強對接壤印度邊境的控制。在中北部實皆省，緬甸民族團結政府（NUG；下稱團結政府）麾下「人民保衛軍」亦成功控制土地，並劍指南鄰的曼德勒省。若開軍則在西部若開邦另開主要戰線。中部馬圭和勃固兩省，以及南部克倫邦和德林達伊省也有民族勢力挑起戰火。

今年1月5日，三兄弟聯盟宣布奪取了撣邦北部果敢自治區首府老街（Laukkai）的控制權，「整個果敢已沒有一塊土地屬於軍方的國家管理委員會」，軍政府發言人承認經「慎重考慮」後指示老街部隊投降。三兄弟聯盟另進入撣邦佤自治州首府戶板。若開軍則揮師欽邦，上周日（14日）宣布佔領鄰近印度和孟加拉邊境的城鎮百力瓦和鄰近數個政府軍哨站。

專家：團結政府連結民地武 去年中已設專責部門

專研緬甸軍政關係和國家轉型的美國智庫威爾遜中心全球研究員葉妙海（Ye Myo Hein）去年12月初在The Irrawaddy新聞網站撰文，稱所謂打擊電騙只是抵抗軍的臨時藉口，團結政府去年中已設專責部門，聯繫少數民族地方武裝（民地武），為他們和人民保衛軍提供訓練，其中跟三兄弟聯盟針對1027行動的聯合戰略規劃則始於今年初。緬族人民解放軍（BPLA）和緬共轄下「人民解放軍」（PLA）則在協調三兄弟聯盟和其他反政府組織的戰略目標方面扮演關鍵角色。

葉妙海指出，三兄弟聯盟等抵抗勢力至今利用無人機攻擊及游擊戰術在鄉郊和邊境小鎮勢如破竹，就連其內部軍事領導層也對此驚訝。另一方面，政府軍雖擁有35萬兵力，惟多數只負責後勤工作，作戰部隊不到10萬人，面對受包圍而戰線延長、每月數千死傷，士氣低落亦令不少士兵集體向敵方投降。

中方調停成效存疑 撣北以外續見戰鬥

在形勢明顯不利下，政府軍如今不得不接受中方調停，惟能否扭轉局勢仍成疑問。舉例說，儘管政府軍與三兄弟聯盟就撣北停火達成臨時協議，但生效範圍外的地區仍充斥戰鬥。

明報記者 洪明超

（環球經緯）